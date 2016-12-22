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Лучший подарок к Новому году – свитшоты и регланы «Украина»

Новая зимняя коллекция Kuberten.com.ua уже в продаже

  • 22.12.2016 14:00
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Лучший подарок к Новому году – свитшоты и регланы «Украина»
Молодой киевский бренд Kuberten.com.ua в преддверие Нового года выпустил коллекцию новых свитшотов и регланов с национальной этновышивкой. Свитшоты и регланы «Украина» - это неординарное сочетание украинских традиций и спортивной составляющей. И, конечно же, вся наша продукция производится в Украине. 
 

Также уже доступна обновленная летняя коллекция 2017 года
 

 

Сделать заказ можно на сайте: 

Телефоны для справок:  +38 050 978 85 00 (Viber),  +38 067 316 82 33 
kuberten@kuberten.com.ua

Возможен оперативный пошив по корпоративным заказам!
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Источник — Sport.ua

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