Среди тех, кто поддержал благородные дела - Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига, клуб ветеранов ФК «Динамо» (Киев), ФК «Карпаты» (Львов). Цель акции - оказать помощь и уделить внимание тем, кто в этом нуждается.

В Киеве акция началась с детской больницы «Охматдет». Владимир Мунтян, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, председатель клуба ветеранов ФК «Динамо» (Киев), Сергей Варламов, выдающийся украинский хоккеист, исполнительный директор Украинской хоккейной Лиги, Александр Мащенко, главный редактор спортивного телеканала «Хспорт» посетили по очереди неврологическое, токсикологическое отделение больницы и отделение для ВИЧ-инфицированных детей.

Спортсмены подарили детям новогодние подарки-конфеты и игрушки. Особенно теплой беседа становилась вокруг темы спорта, ведь оказалось, что все без преувеличения дети, несмотря на болезнь, любят заниматься различными видами спорта. Спортсмены пообещали ребятам встретиться в следующий раз, но уже на спортивной площадке!

В столице акция прошла также в Киевском пансионате ветеранов труда. В гости к ним пожаловали представители ТМ Parimatch, помощник главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу, легендарный в прошлом игрок Александр Лохманчук, хоккеисты ХК «Белый барс» (Белая Церковь) Руслан Ромащенко и Виталий Власенко. Все они ответственно отнеслись к новому для себя делу.

«Я счастлив, что смог присоединиться к этой акции. Каждый человек в наше непростое время должен почувствовать заботу, почувствовать добрые дела. Тем более наши ветераны. Они заслуживают этого в первую очередь», - рассказал Руслан Ромащенко.

Известные спортсмены поздравили ветеранов с наступающими праздниками, посетили их палаты, каждому подарили пакеты с фруктами и сладостями. Впрочем, главный позитив шел от их внимания и теплых слов благодарности и поддержки. «Делать добро - это обязанность каждого человека. Тем более, сегодня, когда мир вокруг такой сложный и даже злой. Я от имени всех спортсменов Украины желаю нашим уважаемым ветеранам мира, здоровья, благополучия. Верю, что добрые дела обязательно вернутся ко всем, кто их делает», - сказал Александр Лохманчук.

Переполненным эмоциями от акции был и Виталий Власенко, который защищает ворота ХК «Белый барс». «Я увидел в глазах наших ветеранов почти детскую радость. Подобное остается с тобой навсегда. Это то, что заставляет по-другому смотреть на современную жизнь, меняет тебя к лучшему», - поделился своим позитивом после посещения пансионата известный хоккейный вратарь.

Во Львове поддержали акцию ТМ Parimatch игроки ФК «Карпаты». Благодаря подобным социальным проектам спортсмены не только присоединяются к другим неравнодушных людям, но и могут делиться добром и душевным теплом с теми, кто в этом нуждается в первую очередь. В рамках акции футболисты «Карпат» Игорь Худобяк и Василий Кравец посетили реабилитационный центр «Источник», а также школы для глухонемых и слепых детей. Все они получили из рук известных игроков подарки (мячи, футболки, клубные сувениры, сладости), смогли сфотографироваться, получить автографы и просто пообщаться со своими кумирами.

«Мы благодарны TM Parimatch за такой социальный предновогодний проект, благодаря им в нашем городе стало еще больше счастливых людей», - признался после всех посещений Василий Кравец. Только хорошие впечатления и теплые слова услышали из уст Игоря Худобяка: «Вручение подарков прошло в хорошем настроении и с положительными эмоциями. Каждый имеет право на новогоднюю радость, а эта акция как раз и дает возможность подарить частичку тепла и хорошее настроение тем, кто больше всего в этом нуждается. Приятно знать, что в нашей стране есть компании, которые помогают в этом».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.