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У сборной Украины появился новый премиум-спонсор

ФФУ подписала контракт с украинским производителем – компанией «Перша приватна броварня»

  • 05.01.2017 16:40
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  • 1 комментария
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С 1 января 2017 года «Перша приватна броварня» –  новый премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу. В Федерации рассказали, что основным фактором выбора спонсора в рамках тендера было не просто ценовое предложение, а общее видение развития главной футбольной команды страны и, в частности, предложенные новые подходы к движению болельщиков.

«Новый партнер – это не просто замена логотипа на форме или на стадионе, – подчеркивает генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий. – Это часть нового подхода ко многим процессам, в частности, к системе тренировок, к подбору игроков, изменение вектора коммуникации – работаем вместе ради побед, чувствуем плечо друг друга в любой ситуации. И уже сегодня он дает свои плоды – наша команда достойно завершила прошлый сезон, без поражений, на втором «проходном» месте в своей подгруппе».

«Для нашей компании – это честь быть партнером и спонсором Национальной сборной по футболу, потому что за эту команду болеет каждый украинец, – добавляет Максим Васильев, директор по маркетингу «Першої приватної броварні». – Мы ценим, что ФФУ разделяет предложенный нами подход к партнерству и определенную программу действий, конечная цель которой – чтобы Украина могла гордиться и результатами своей сборной, и той поддержкой, которую будут оказывать ей болельщики, то есть каждый из нас».

Соглашение о сотрудничестве подписано на 4 года (до 2020 года включительно).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Henriklarsson
      Henriklarsson, 05.01.2017 17:41
    0
    Новый партнер – это не просто замена логотипа на форме или на стадионе, – Это часть нового подхода ко многим процессам, в частности, к системе тренировок, к подбору игроков, изменение вектора коммуникации
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    забавно звучит, учитывая то что спонсор пивная компания
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