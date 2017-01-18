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Открыт фанатский чат Belultras в вайбере

Белорусские фаны выходят в соцсети

  • 18.01.2017 11:43
  • 61 просмотров
  • 0 комментария
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Открыт фанатский чат Belultras в вайбере

Открыт новый паблик-чат в поулярном мессендежере Viber. В данном паблик-чате будут преобладать новости о фанатских движениях и всем, что связанно с болельщиками и фанатами. Теперь информацию о перфомансах, акциях и о том, что происходит на трибунах во всём мире можно получать более оперативно!

Подписаться на Viber-сообщество можно тут.

Источник — Sport.ua

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