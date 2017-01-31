Вадим МИСЮРА: «Развитие спорта должно быть национальным приоритетом»

Украинский спорт переживает сейчас трудные времена и нуждается в поддержке. ТМ «Parimatch» не первый год помогает спортсменам и успешно реализует множество проектов. Вместе с Федерацией футбола Украины и «Премьер-лигой», команда компании стремится вернуть внимание болельщиков к спорту. О достижениях за прошлый год и планах на будущее, рассказывает представитель ТМ «Parimatch» Вадим Мисюра.



- Вадим Ярославович, расскажите о проектах и мероприятиях, которые TM «Parimatch» проводила в 2016 году?

- Как известно, биатлон дает старт спортивному календарному году. В целях его популяризации у нас в стране, мы совместно с Федерацией биатлона Украины организовали для болельщиков просмотры этапов Кубка мира в компании членов нашей сборной. В мире этот олимпийский вид спорта очень популярен. В Украине надо же продолжать работу над созданием необходимых условий для его развития. Уверен, что украинский биатлон ждет прекрасное будущее. И TM «Parimatch» для этого будет делать все возможное.



Перед стартом второго круга футбольного чемпионата прошла встреча поклонников футбола с игроками донецкого «Шахтера» Иваном Ордецом и Максимом Малышевым, которую мы организовали. Присутствовало много молодежи, они светились яркими улыбками, смотрели счастливыми глазами. Люди пришли пообщаться со своими кумирами, сфотографироваться. Наша задача состоит в том, чтобы спортсмены и болельщики были ближе друг к другу. Я считаю, что современный спорт невозможен без спортсменов ровно настолько же, насколько невозможен он и без фанатов.



Накануне Олимпиады в Рио TM «Parimatch» присоединилась к акции «Общая олимпийская победа». Мы наградили спортсменов, которые завоевали золотые медали, специальными ценными призами и организовали для украинских болельщиков встречу с нашими олимпийскими чемпионами.



- На спортивных мероприятиях в большинстве своем можно увидеть молодежь. Какие акции Вы проводите для них?

- У нас прекрасная молодежь. Она целеустремленная, талантливая, успешная. Особое внимание мы уделяем именно им. ТМ «Parimatch» поддерживает футбольную ассоциацию студентов Киева. Украинское студенчество активное. От них во многом зависят перспективы нашего спорта. Мы заинтересованы в осуществление организационной поддержки этого направления. Убежден, что участие ТМ «Parimatch» способствует приобщению к спорту сотни молодых ребят. Также занимаемся развитием фанатского движения на всеукраинском уровне, поддерживаем все здравые и разумные инициативы, вместе работаем над их реализацией. Ключевое для нас направление состоит в том, чтобы развивать чувство патриотизма среди молодежи. Мы переживаем сейчас трудные времена, но это не означает, что мы все должны опустить руки и ничего не делать. Уверен, что спорт – это то, что объединяет нас всех и делает намного сильнее.



- В чем заключается Ваше сотрудничество с Федерацией футбола Украины и национальной сборной?

- В прошлом году мы стали официальным спонсором Национальной сборной Украины по футболу. TM «Pаrimatch» стала плечом к плечу с главной командой страны. Мы создаем для все условия, чтобы она выступала лучше и радовала своими результатами многомиллионную армию болельщиков.



Для нашей команды очень непросто начался отборочный турнир на Чемпионат мира 2018 года. Первый свой матч сборная Андрея Шевченко проводила в Киеве при пустых трибунах. Мы не могли оставить ребят без поддержки в ответственной игре против четвертьфиналистов Евро 2016. Помогли организовать возле НСК «Олимпийский» фан-зону для болельщиков.



Я считаю, что сотрудничество с Федерацией футбола - это огромный объем интересной работы. Мы вместе организовуем и проводим различные мероприятие и конкурсы для болельщиков. Наша задача также состоит в том, чтобы наша сборная ощущала поддержку фанатов на каждой игре.



В конце прошлого года мы провели круглый стол с участием футбольных тренеров, экспертов, спортивных журналистов на котором проанализировали выступление команды на Евро 2016 и обсудили старт сборной в квалификации на Чемпионат мира. Также подготовили ряд идей и рекомендаций касательно организации подготовки сборной к важным матчам 2017 года.



- Вы являетесь спонсором «Премьер-лиги». Какие шаги делает Ваша компания для повышения интереса у болельщиков к национальному первенству?

- Сейчас мы выступаем титульным спонсором «Премьер-лиги», а украинский чемпионат называется «Лига Пари-Матч». Сегодня наша страна переживает непростую экономическую ситуацию. Естественно, проблемы навалились и на спорт.



Совместными с Премьер-лигой акциями и мероприятиями вернуть интерес наших сограждан к одному из самых популярных видов спорта - футболу. Хочется, чтобы люди возвращались на трибуны стадиона. Активное участие мы приняли в презентации всеукраинской акции «Премьер-лига - это я», поспособствовали созданию нового бренда украинской «Премьер-лиги».



С прошлого года вместе с «Премьер-лигой» проводим проект «Лучший игрок «Лиги Пари-Матч». Согласно условиям, победителя определяют тренеры клубов УПЛ и болельщики. Уверен, что возможность завоевать такую награду служит дополнительным стимулом для футболистов показывать лучшие свои качества на поле.



Также практикуем открытые футбольные тренировки для журналистов и болельщиков. TM «Parimatch» выступила организатором Всеукраинской акции «Тренировка со звездой». Каждый желающий может присоединиться к тренировке под руководством звезд спорта. Планируем проводить как можно больше ивентов для развития и поддержки здорового образа жизни.



Например, во Львове такая тренировка прошла на базе ФК «Карпаты». Под руководством тренеров команды журналисты и болельщики выполняли самые разные упражнения. Приятно, что в этой акции приняла участие и другая команда «Премьер лиги» - «Зирка» из Кропивницкого.



Одна из целей «Parimatch» состоит в том, чтобы популяризировать футбол и украинский спорт в целом.



- На какие другие виды спорта, Вы обращаете внимание?

- На сегодняшний день мы сотрудничаем с Федерацией баскетбола Украины. Надеюсь, что наша сборная успешно выступит на Евробаскете в этом году. Мы стали партнерами Украинской хоккейной лиги. В последнее время хоккей переживает большие трудности. Наше общее стремление заключается в возрождении отечественного хоккея. Я также надеюсь, что проведение в Киеве чемпионата мира в 2017 году в Дивизионе 1А станет дополнительным импульсом для этого.



В 2016-м ТМ «Parimatch» начала совместную работу с Федерацией греко-римской борьбы Украины.



Хочу подчеркнуть, что способствуя развитию спорта в целом, мы не оставляем без внимания и поддержки тех, кто этого нуждается. Накануне Нового года и Рождества в Киеве и Львове провели акцию «Твори добро с нами». Вместе со спортсменами мы проведали детей в больнице «Охматдет» и поздравили ветеранов в Киевском пансионате ветеранов труда. Во Львове инициативу поддержали игроки ФК «Карпаты», которые посетили реабилитационный центр «Источник», а также школы для глухонемых и слепых детей. Приятно, что в наше время еще остается время совершать настоящие поступки и добрые дела.