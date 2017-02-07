Предыдущий месяц плёл интриги и волновал фанатов футбола. Причиной тому – трансферы, трансферы и еще раз – трансферы. И поскольку зимнее трансферное окно в Европе уже закрылось, спортивные эксперты «Фортуна Live» с открытой душой и сердцем готовы поделиться с вами своим обзором на топ-10 самых дорогих трансферов января.

Пока наши болельщики грустили из-за переездов украинских футболистов в чемпионаты Бельгии и Турции (именно такая тенденция намечалась в двух последних окнах) и были взволнованы судьбой Романа Зозули в Испании, китайские клубы устанавливали новые рекорды и поднимали планку на новый уровень, если говорить о трансферах.

Именно в сторону Поднебесной смотрела вся планета, но и между европейскими клубами были провёрнуты сделки, которые наверняка не оставили равнодушными болельщиков во всем мире.

Давайте вместе с «Фортуна Live» с ними ознакомимся:

10 место. Леонардо ПАВОЛЕТТИ (из «Дженоа» в «Наполи». 18 млн. евро)

Леонардо один из тех игроков, которые, что называется, поздно «выстреливают». Поскитавшись по низшим дивизионам Италии, Паволетти впервые сыграл в Серии А лишь в 24 года. Леонардо с 24 голами становился одним из лучших бомбардиров Серии B, лучшим итальянским бомбардиром Серии A. Теперь его покупает «Наполи» и он – один из самых дорогих трансферов этого межсезонья.

9 место. Аксель ВИТЦЕЛЬ (из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 20 млн. евро)

Одни футболисты стремятся к всемирному признанию, жаждут славы, другие – ставят целью заработать как можно больше денег. Аксель относится к последним. Блеснув в бельгийском «Стандарте», а затем – в португальской «Бенфике», Витцель явно не пошёл на повышение, перейдя в «Зенит» за 40 миллионов евро. Повысилась только зарплата. В это межсезонье игрок сборной Бельгии был приобретён китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро, а его зарплата составит, по слухам, 25 миллионов евро в год. Учитывая то, что игроку уже 28 лет, наверняка он захочет задержаться в Китае…

8 место. Чжан ЧЭНДУН (из Бейцзин Гоань в Хэбэй Форчун. 20,4 млн. евро)

И снова Китай! Однако теперь переход произошёл внутри высшего первенства Поднебесной. 27-летний полузащитник сборной Китая стал самым дорогим футболистом в истории Китая. Примечательно то, рыночная стоимость Чжана (по данным авторитетного портала Transfermarkt.de) составляет всего 475 тыс. евро. Таким образом, трансферная стоимость игрока оказалась почти в 43 раза выше рыночной.

7 место. Морган ШНАЙДЕРЛИН (из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». 22,9 млн. евро)

Морган не получал должной игровой практики в «Юнайтеде». Наверняка в «Эвертоне» у него с этим проблем не будет. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо прокомментировал этот переход так: «Я одновременно расстроен и рад этому. Расстроен потому, что мне нравится Шнайдерлин – он мог бы быть полезен для нас. Счастлив, потому что это то, чего хочется – играть в каждом матче, и быть важным членом команды». Несмотря на то, что Морган не был завсегдатаем основы МЮ, это не помешало ему обосноваться на 7 месте рейтинга.

6 место. Одион ИГАЛО (из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай». 23,3 млн. евро)

Нигерийский нападающий провёл 2 успешных сезона в «Уотфорде». В первом он помог английскому клубу подняться в элиту, наколотив в Чемпионшипе 20 голов. Во втором – отличился 17 голами в 42 матчах во всех турнирах. Однако, начало текущего сезона вряд ли можно назвать удачным для форварда – он забил лишь 2 гола в 18 матчах. Несмотря на такую статистику, для китайского клуба «Чанчунь Ятай» совсем не стало проблемой заплатить за Одиона 23,3 миллиона евро. Теперь забитых голов станет, наверняка, больше.

5 место. Димитри ПАЙЕ (из «Вест Хэма» в «Марсель». 29,3 млн. евро)

Звезда Евро-2016 добился своего и возвращается в родную Францию. В декабре 2016 года Пайе заявил, что может вернуться в «Марсель», а затем сказал, что вообще не хочет играть в «Вест Хэме». После таких слов Димитри запретили участвовать в тренировках до тех пор, пока он не изменит своего решения и исключили возможность продажи Пайе. Французский клуб решил воспользоваться ситуацией и начал переговоры о переходе игрока, но англичане отклонили все предложения. После этого Димитри заявил: «Я клянусь, что я не вернусь и не надену футболку «Вест Хэма». Если вы меня не продадите, я травмирую себе крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать своё будущее». Под конец трансферного окна, 30 января, Димитри Пайе перешёл в марсельский «Олимпик», подписав контракт на 4,5 года.

4 место. Гонсалу ГЕДЕШ (из «Бенфики» в ПСЖ. 30 млн. евро)

Кто, как не «Бенфика», которая славится своей футбольной академией, может удачно продавать своих воспитанников, причём не обязательно китайским клубам. Этому парню всего 20 лет, он не успел вдоволь наиграться в португальской «вышке», а уже переходит в ПСЖ за 30 миллионов евро. Рыночная стоимость португальца (по данным transfermarkt.de) составляет 9 миллионов евро. Переплата за перспективу? Не исключено.

3 место. Габриэл ЖЕЗУС (из «Палмейраса» в «Манчестер Сити». 32 млн. евро)

Если ты молодой и перспективный бразильский футболист и успешно выступаешь в бразильской Серии А, ты будешь играть в Европе. Это – аксиома. Так случилось и с 19-летним Габриэлем Жезусом, который перешёл не просто «куда-то там», а в «Манчестер Сити». Нападающий признался, что решил выбрать «горожан» после звонка от Гвардиолы. Интерес к Жезусу проявляли «Барселона» и «Реал», однако в итоге он оказался в «МанСити». Как подчёркивал Габриэль: «Гвардиола был единственным тренером, который мне позвонил и я был счастлив». Жезус также успел дебютировать в сборной Бразилии, проведя за «пентакампеоне» 6 матчей и забив 5 мячей.

2 место. Юлиан ДРАКСЛЕР (из «Вольфсбурга» в ПСЖ. 40 млн. евро)

Полузащитник сборной Германии несомненно пошёл на повышение, перейдя из «Вольфсбурга», болтающегося сейчас в Бундеслиге около «зоны вылета», в один из топ-клубов Старого Света.

Как подчеркнул сам 23-летний Дракслер: «Я уверен, что принял правильное решение. ПСЖ - клуб с большим потенциалом, который за последние годы многого добился. У нас схожие цели. Я хочу развиваться и, также как и клуб, достигнуть высочайшего уровня в Европе. Мы находимся на правильном пути и абсолютно точно можем достичь наших целей».

Это именно тот случай, когда игрок перешёл именно в тот клуб, в который, скажем так, должен был и за которого заплатили столько, сколько должны были. Хороший трансфер для ПСЖ.

1 место. ОСКАР (из «Челси» в «Шанхай Теллэйс». 60 млн. евро)

Если читать этот обзор с самого начала, то совсем не трудно догадаться – каким будет пункт назначения игрока, который расположился на 1 строчке данного рейтинга. А точнее – в какую страну он поедет играть.

Речь о бразильце Оскаре, который перешёл за 60 миллионов евро в китайский «Шанхай Теллэйс». Пожалуй, больше всех здесь выиграли «аристократы», которые выручили за «баночника» очень приличную сумму.

Генеральный директор «Шанхай Теллэйс» Суй Гуоянь заверил, что решение хавбека Оскара сменить «Челси» на китайский клуб было продиктовано спортивными причинами, но мы то знаем в чём тут дело ;) К слову, Оскар будет зарабатывать в Китае более полумиллиона фунтов в неделю. Он рассчитывает получать стабильную игровую практику, что, по мнению Суй Гуоянь, поможет ему вернуться в сборную Бразилии.

Пожалуй, у нас всё. Но хотим напомнить, что в Украине трансферное окно открыто до 1 марта, а это означает, что наши клубы еще могут приобретать игроков и мы можем дождаться чего-то эдакого…

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