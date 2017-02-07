Мадридский Реал проведет курсы для детей в Киеве

Фонд испанского футбольного клуба «Реал» в апреле проведет в Киеве официальные курсы для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Об этом рассказал директор по новым проектам фонда Андрес Мунтанер, отметивший, что эти курсы являются не только тренировками и игрой в футбол, но и «школой жизни».

«Мы научим детей командному духу, уважению к другим, лидерским качествам. Наших тренеров отбирает руководитель академии «Реала», который выясняет, чему и как нужно учить детей в той или иной стране, и подбирается тренер, который может дать им что-то новое. В группах максимум по 25 детей, и тренер может отследить развитие каждого ребенка во время курсов», - отметил он.

С детьми будут заниматься тренеры, которые имеют лицензии категории UEFA Pro, дополнительно обучались в академии «Реала», тренировали юниоров «королевского клуба» и прошли аттестацию прежде, чем заслужить место в фонде.

Андрес Мунтадер подчеркнул, что курсы не ставят целью поиск новых игроков для «Реала», а их задача – это обмен опытом с детьми и их обучение, дать им почувствовать стиль и основные принципы игры «Реала», показать им ценности клуба.

Организатором курсов в Украине является компания Sport Events Management (Казахстан), которая представляет фонд «Реала» на «территории СНГ». Она реализовала в 2016 году несколько проектов в Казахстане и в этих курсах поучаствовали около 500 детей.

Группы формируются по возрасту и навыкам. Для начинающих даются азы, а для детей, которые давно занимались футболом, даются более продвинутые знания и навыки.

Первые официальные курсы Real Madrid Foundation в Украине пройдут с 5-9 по 12-16 апреля. В них примут участие от 100 до 200 детей, и в зависимости от количества участников приедет соответствующее количество тренеров. Стандартная цена курсов – EUR 429. В стоимость включены оригинальные шорты, футболка и гетры фирмы Adidas сезона 2017, страховой полис на случай травм, а после завершения участники получат именные дипломы.