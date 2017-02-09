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Фортуна Live и Заря разыгрывают футбольную атрибутику и билеты на матч

Прими участие в конкурсе и выиграй призы от «Фортуна Live» и ФК «Заря»!

  • 09.02.2017 16:39
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Фортуна Live и Заря разыгрывают футбольную атрибутику и билеты на матч

Розыгрыш футбольной атрибутики и билетов на топовый матч от лотереи тото «Фортуна Live» и футбольного клуба «Заря» (Луганск). Кто соскучился по большому футболу? Заждались матчей Чемпионата Украины? Накануне старта второй части первенства государственная лотерея тото «Фортуна Live» вместе со своим партнёром – футбольным клубом «Заря» (Луганск) – запускает в сети ВКонтакте конкурс, который наверняка не оставит равнодушным ни одного любителя украинского футбола, ведь среди призов:

— 10 билетов на матч «Заря» — «Динамо», центральный матч 19 тура;

— 10 фирменных шарфов с эмблемой клуба «Заря»;

— 2 оригинальных футболки команды «Заря»;

— 1 футбольный мяч с подписями игроков луганского клуба.

Стать победителем очень просто. Нужно всего лишь подписаться на страницу «Фортуна Live» в сети Вконтакте, сделать репост поста о конкурсе и успеть сделать это в период с 9 февраля по 20 февраля 2017 года. Стоит подчеркнуть, что один участник может выиграть сразу несколько призов.

Поспеши, конкурс уже стартовал.

Заходи на страничку «Фортуна Live» Вконтакте, что бы узнать – как удвоить свои шансы на победу.

«Фортуна Live», продукт «Украинской Национальной Лотереи», реализовывает программу комплексной поддержки украинского спорта на национальном уровне. Государственная лотерея тото финансирует проекты футбольного клуба «Заря» и является титульным спонсором клуба. Недавно «Фортуна Live» и «Украинская Национальная Лотерея» подписали договор о партнёрстве с Федерацией баскетбола Украины. Документ предусматривает активное сотрудничество во время проведения Чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд (Суперлига) и Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд в 2017 году.

Источник — Фортуна Live

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