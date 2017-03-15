Какие ставки на футбол нравятся украинцам?

Футбол является наиболее популярным видом спорта во всём мире. «Игра миллионов» — это, возможно, слишком мелко для него. Игра миллиардов – вот подходящий термин. В мире насчитывается свыше 3 миллиардов его поклонников. Многие футболисты являются и самыми высокооплачиваемыми спортсменами в мире.

Футбол - это не только самый зрелищный, но и самый народный вид спорта, ведь играть в него могут все. Поэтому даже не нужно объяснять, почему соккер (как его называют американцы) так привлекает людей.

И в Украине футбол – это спорт «номер один». Причём не только с точки зрения обычной поддержки команд, спортсменов. В мире ставок он также – наиболее популярный вид спорта. И многие болельщики, которым еще не доводилось делать прогнозы на результаты футбольных матчей, всё чаще задаются вопросом: «А сколько бы я выиграл, если бы поставил?».

На что же делают ставки украинцы? Помочь ответить на вопрос может государственная лицензированная лотерея тото «Фортуна Live», которая имеет один из лучших сервисов для приёма ставок на спорт в Украине www.fortunalive.com.ua.

Проанализировав весь украинский рынок, эксперты «Фортуны Live» сделали вывод, что на футбол приходится более 65% всех ставок. Если рассматривать – какие футбольные турниры пользуются наибольшей популярностью, то здесь всё напрямую зависит от обычного спортивного интереса.

Так, на Английскую Премьер-Лигу приходится около 25 % всех ставок на футбол. Данный чемпионат является наиболее зрелищным и непредсказуемым. Ставки чаще всего делаются на все виды исходов, а также – на жёлтые карточки, угловые и фолы.

Испанская Ла Лига – это около 20 % всех прогнозов. Пользуются популярностью матчи с участием грандов испанского (и европейского) футбола - «Реала», «Барселоны», «Атлетико». Ставки делаются, в основном, на исходы, форы и тоталы.

Если рассматривать Серию А, то здесь прогнозы идут на основные исходы и карточки. На Серию А приходится 15 % ставок.

Бундеслига находится примерно одном уровне по популярности с итальянским чемпионатом. В основном, прогнозы здесь связанные с количеством голов. Основные исходы ставят, в основном, в экспрессах от 3 до 10 событий.

Родной для украинцев чемпионат Украины занимает 5 место. Активность прогнозов существенно увеличивается непосредственно в дни матчей. Основные типы ставок – исходы, форы и тоталы. На Украинскую Премьер-Лигу приходится 10 % прогнозов.

Также, любителям прогнозов всегда интересны топ-матчи чемпионатов Шотландии, Австрии, Нидерландов, Франции и других известных футбольных лиг.

Если сравнивать ставки до («пре-матч») и во время события («лайв»), то вторые традиционно пользуются большей популярностью. Опытные прогнозисты зачастую предпочитают именно "live". В футболе на ставках непосредственно во время матча наибольшей популярностью пользуются ставки на тоталы матча и тоталы по таймам.

Прогнозы на спорт – это не сухая и монотонная деятельность. В первую очередь это – развлечение. Однако согласитесь, смотреть матч с участием любимой команды значительно интереснее, если сделал прогноз. И если любимая команда победила – приятно вдвойне.

А на что предпочитаете делать ставки вы?