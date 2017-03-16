Виды боксерских груш и мешков: принципиальные различия

Большинство людей часто путают такие понятия, как боксерская груша и боксерский мешок, не видя отличия. Для подробного обзора функций бойцовских снарядов, стоит сразу разделить эти два понятия и объяснить разницу. Принципиальным отличием мешка от груши, которое сразу бросается в глаза, является их форма. Боксерский мешок — это длинный цилиндр с тяжелым наполнителем, предназначенный для ударов руками и ногами. Как правило, вес такого изделия значительно больше веса груши. Груша для бокса имеет каплевидную форму и используется для резких, быстрых ударов. Магазин sportgo.com.ua предлагает в своем ассортименте лучшие мешки, груши и другое боксерское снаряжения.

(Н2) Боксерская груша и мешок - виды и различия

Мешок для бокса можно рассматривать в нескольких вариациях, в зависимости от конечных целей. Возьмем самые распространенные варианты. Например, классический тяжелый «цилиндр» прекрасно подходит для отработки различных ударов, как руками, так и ногами. У мешка в виде конуса более узкая направленность, которая дает возможность спортсмену тренировать боковые и прямые удары в голову. Даже далекие от спорта люди, неоднократно видели напольные мешки в виде манекенов, с прочным устойчивым основанием. Такой снаряд считается одним из самых современных и безопасных для занятий боксом. В свою очередь, горизонтальный вариант подвешивается к уровню пола и предназначен для отработки апперкотов. Вес снарядов может колебаться от 25 до 100 и более кг.

Практически все груши имеют узнаваемую каплевидную форму. Предназначение этого снаряда заключается в совершенствовании точности и мастерства ударов. Боксерская груша позволяет нарабатывать силу и скорость. Стандартная груша для бокса может быть набивной или пневматической. Отличие последнего типа от первого заключается в том, что пневматическая, благодаря резиновой камере внутри, быстро возвращаются в исходное положение и восстанавливают свою форму после ударов. Набивные подойдут для новичков и любителей, т.к. набиты резиновой крошкой, которая смягчает и уменьшает боль при его нанесении. Как и мешки, груши бывают нескольких видов, которые имеют отличия в назначении и креплении: напольная, настенная, настольная, на растяжках и платформе.

(H3) Какая боксерская груша лучше?

Ответить на вопрос какие снаряды лучшие из всех, можно однозначными словами, что лучшего для всех не может быть. Каждый вид бойцовского снаряжения предназначен для своего спортсмена, но если обобщить нужды и требования бойцов, можно смело сказать, что лучшее решение — это универсальный снаряд, который подходит всем. Например, кожаный боксерский мешок Fairtex HB13. Своеобразная форма снаряда походит для отработки большинства ударов: хуков, джебов и апперкотов. Также, по мешку можно работать ногами, коленями и составлять связку. Вес такого снаряда составляет 50-60 кг. При выборе изделия стоит учитывать вес бойца, который должен быть больше снаряда. К примеру, для спортсмена весом от 69 до 75 кг оптимальной будет боксерская груша в 50 кг.

(Н3) Где выбрать и купить качественные груши и мешки?