Поддержи сборную Украины в матче против Хорватии!

Волею судьбы матч в Загребе будет одним из ключевых для нашей сборной в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018. Он даст ответ на вопрос, чего на самом деле стоят подопечные Андрея Шевченко. Предлагаем всем фанам национальной команды поддержать украинскую дружину и во время матча одеть футбольную вышиванку За Украину. В основу модели заложены цвета национального флага Украины и тематическая украинская вышивка. Состав ткани: 95% хлопок, 5% эластан. Теперь эта модель доступна и для прекрасной половины человечества, а также для детей. То есть, в этих футбольных вышиванках может ходить вся семья!
Каждый будет ощущать свою сопричастность к игре нашей национальной команды в футболке «Моя сборная» В основе поло с вышивкой Моя сборная - классический дизайн футболки поло с использованием украинской символики. Две полосы на груди представлены в виде украинского флага, который символизирует мирное синее небо и золотые украинские поля. На воротнике вышит герб Украины - тризуб. Болейте за нашу сборную красиво! Верим и ждем побед на изумрудных газонах и в жизни!
Поло с вышивкой С Украиной в сердце – еще одна модель, которая заставляет наши сердца биться чаще! Символичная карта Украины в жовто-блакитних тонах специально вышита в районе сердца. Это поло вызывает положительные эмоции и среди простых болельщиков, и среди звезд нашего спорта. Также эта модель доступна и для женщин. Теперь у вас есть отличная возможность приобрести парные футболки — мужскую и женскую .
Наша новинка – футболка с вышивкой Гол. Это наша первая модель, в которой мы решили совместить принт с вышивкой! Идея проста и понятна: вышитое изображение желто-синей бутсы с тризубом и классическая дорожка вышивки, которая приводит нас к забитому голу в ворота соперников сборной Украины.
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Источник — kuberten.com.ua
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