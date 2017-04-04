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Фан Спорт разыгрывает Iphone 7+

У вас еще есть шанс успеть поучаствовать. Поспешите!

  • 04.04.2017 18:00
  • 132 просмотров
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Фан Спорт разыгрывает Iphone 7+
Хотите смотреть прямые трансляции любимых матчей с помощью суперфункционального гаджета? Уже сейчас Фан Спорт дарит вам такую возможность.
 
До розыгрыша стильного Iphone 7+ в сети Вконтакте осталось всего пару дней.
 
 У вас еще есть шанс успеть поучаствовать. Поспешите!
 
Условия просты:
 
  • Присоединиться к официальной группе в Вконтакте
  • Поставить лайк и сделать репост записи
  • Написать в комментариях к записи «Я з Фан Спорт»
 
С помощью генератора случайных чисел Random.org 7 апреля определится счастливый обладатель гаджета.
 
Фан Спорт – это букмекерская контора, которая действует на территории Украины и активно развивается. Целью Фан Спорта является желание предоставить игрокам лучшие решения, учитывая последние тенденции и конъюнктуру букмекерской индустрии, в том числе совершенствуя уже существующие сервисы. Для этого Фан Спортом была создана (и продолжается расширяться) сеть пунктов распространения и трансляции спортивных событий в крупных городах Украины.
 

Источник — Sport.ua

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