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Фан Спорт: какие бонусы предусмотрены для игроков

Обзор бонусов, предлагаемых командой Фан Спорт

  • 13.04.2017 20:55
  • 102 просмотров
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Фан Спорт: какие бонусы предусмотрены для игроков
Любители футбола часто интересуются информацией о бонусах. Поэтому команда Фан Спорт, известная высокими коэффициентами, расписала бонусы, которые ждут всех, кто решит поставить на любимую команду на сайте.
 
Итак, начнем по порядку.
 
Первый депозит - 100%-й бонус на первый депозит до 500 ГРН!
 
Это один из самых популярных и привлекательных бонусов среди аудитории Фан Спорт. При регистрации и первом пополнении счета на сайте Фан Спорт игрок получает <велкам> бонус. Это бонус равен 100% суммы пополнения до 500 грн (или эквивалент в другой валюте). Бонус автоматически начисляется при пополнении баланса, без ожидания.
 
Экспресс дня
 
На сайте Фан Спорта ежедневно доступно более 1000 спортивных событий. Из них отбираются самые надежные, которые объединяются в несколько экспрессов двух видов:
 
  • По линии
  • Live
 
Если выбранный экспресс выиграет, коэффициент экспресса увеличивается на 10%. Детали.
 
День Рождения с Фан Спорт!
 
Это приятный бонус для наших лояльных клиентов-именинников, которым Фан Спорт дарит персональные бонусы в честь их праздника. Активные пользователи получают промокод на бесплатную ставку.
 
Доверительная ставка
 
При наличии не рассчитанных ставок можно использовать этот приятный бонус. Ваш доступный аванс отображается в <Купоне ставок>.
 
100% страховка ставок!
 
Все игроки Фан Спорт могут застраховать ставку от проигрыша. В этом случае игрок чувствует себя увереннее и минимизирует свои риски.
 
А для любителей киберспорта есть специальный бонусный Киберкалендарь на каждый день.
 
Разнообразие бонусов Фан Спорт дарит широкие возможности болельщикам играть и побеждать.
 
Сделать спортивную жизнь интереснее и убедиться в этом лично можно на сайте!
 
Фан спорт -- это прогрессивная международная компания, которая входит в состав многопрофильного холдинга, в составе которого есть игровые бизнесы в Румынии, IT компания в Европе, БК в Африке. В Украине Фан Спорт представлена сетью наземных залов: на данный момент к запуску готовы 50 игровых пунктов в 6 городах. К концу года планируется запустить более 300 касс по всей территории страны. В Танзании компания представлена сетью из 50 игровых залов. Главное преимущество игровых центров <Фан-Спорт> - это удобное расположение и сервис высокого уровня. Игроки, которые предпочитают делать ставки онлайн, могут в один клик зарегистрироваться на сайте, используя его полную или мобильную версию.

Источник — Sport.ua

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