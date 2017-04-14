ГЕНІНСОН: Україні потрібна централізація медіа-прав чемпіоната

Президент УПЛ підбив підсумки зустрічей із представниками іспанського та французького футболу й розповів редакції Sport.ua про нинішній стан справ в українському футболі та окреслив напрямок, в якому напрямку треба рухатися

— Володимире Братіславовичу, 5 і 6 квітня в Києві відбулися важливі для нашого футболу події. До нас приїхали представники з іспанської Ла Ліги та французької Ліги 1. Як би Ви стисло охарактеризували підсумки зустрічей?

— Почнемо з того, на чому акцентував Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас: сьогодні в Європі окрім нас залишилися ще дві Ліги, де немає централізації медіа-прав — це Португалія та Кіпр. Висновок очевидний — якщо у більшості країн віддали перевагу централізованому продажу медіа- та комерційних прав, значить, саме це правильний шлях!

Чому ми запросили саме керівників Ла Ліги? Бо там іще два роки тому була ситуація, схожа з нашою: клуби самостійно продавали медійні й комерційні права. Завдяки централізації іспанці домоглися економічної стабільності: клуби вдвічі збільшили свої прибутки, що дозволило їм вирішити масу фінансових проблем.

Під час зустрічей із представниками іспанської Ла Ліги та французької Ліги 1 українські клуби мали змогу не лише отримати відповіді на актуальні запитання, а й побачити стратегію розвитку Ліги та збільшення доходів. Крім іншого, клубам у рамках наших змагань презентували системи розподілу прибутків різних Ліг, яку після відповідної адаптації та разом з клубами можна буде реалізувати й у нас.



— Що таке централізація медіа-прав в розумінні Володимира Генінсона?

— Тут усе просто: централізація медіа-прав — це єдиний підхід до продукту, його формування, продажу та розповсюдження. Ми боремося, щоби централізація у нас була запроваджена якомога раніше, бо чітко усвідомлюємо — і європейський досвід це доводить, — що іншого шляху для досягнення успіху не існує. Хотів би наголосити, що централізація медіа-прав не передбачає лише одного каналу-телетранслятора. Натомість передбачає рівноправність клубів, та дозволить запобігти не лише невиваженому коментаторському супроводу та висвітленню матчів каналами-трансляторами, а й здійснювати ефективний контроль за необхідними технічними і організаційними умовами, якістю здійснення трансляції та процесом її висвітлення і популяризації. Також централізація дозволить уникнути накладання топ-матчів внутрішнього чемпіонату, УПЛ зможе формувати збалансовану сітку трансляцій, враховуючи інтереси всіх задіяних учасників та графіки топ-поєдинків міжнародного календаря.



— Чого не вистачає Україні, аби медіа-права були централізовані, і що вже для цього зроблено, відколи Ви очолили організацію?

— Давно й послідовно ведемо роботу в цьому напрямку. Сьогодні ми як ніколи близькі до централізації медіа-прав. Завдяки проведеному детальному аналізу в рамках нашої спільної з клубами стратегії, зустрічам які проводились протягом року із керівниками клубів, залученню кращих міжнародних експертів і відповідним обговоренням у рамках семінарів, комітетів та робочих груп, доцільність з точки зору бізнесу актуалізована для всіх. Діяльність у клубній футбольній індустрії України має через централізацію прийти до стабільного бізнес процесу що дозолить клубам забезпечити створення джерел фінансування які сьогодні так критично важливі та необхідні для їх функціонування. Перші результати спільної роботи дають вже результати, передані нам міжнародні медійні права були монетизовані, а кошти направлені клубам. Безперечно, необхідна системна робота по розвитку самого продукту та його складових, і тут УПЛ завершила ребрединг організації та змагань, активізована робота з цифровими медіа активами, провідними міжнародними фахівцями розроблено новий пакет телевізійної графіки для трансляцій, запущені спільні зі спонсорами промо кампанії, футбольні номінації та конкурси. Попереду ще багато роботи та проектів, де-які вже в роботі, інші в планах, але для розвитку та отримання зиску від цього продукту, необхідні відповідні права та спільна злагоджена робота.



— Які враження від українського футболу у наших гостей?

— Якщо стисло — вони вірять у нас! В інших країнах були не менш важкі дебати в перемовинах щодо централізації медіа-прав. У нас же є унікальна можливість використати досвід тих Ліг, які вже подолали цей шлях. Хав’єр Тебас, і Жером Перлемутер постійно наголошували, що в України є потенціал мати один із найуспішніших чемпіонатів Європи. Сьогодні для цього треба зробити рішучий крок — об’єднатись і централізувати медіа-права задля досягнення спільного успіху!