Как правильно следить за футбольной формой

Качественная экипировка футболиста – это не просто комплект одежды для тренировок и игр, это лицо спортсмена, а также гарантия его комфорта и отличного самочувствия. Большинство начинающих и профессиональных игроков отлично понимают насколько важно, чтобы купленная футбольная форма отвечала высоким стандартам качества, была изготовлена из высокотехнологичных современных материалов, безупречно сидела на фигуре. Однако не все принимают в расчет, что ее долговечность, сохранение первоначальной формы и презентабельного внешнего вида напрямую зависит от грамотного ухода за ней. То есть покупка лучшего комплекта от известного мирового производителя сама по себе не гарантирует длительного срока эксплуатации, если за вещами будет осуществляться неправильный уход.

Стирка

Элементы формы, выполненные из мембранной ткани обязательно нужно стирать в ручную либо на специальном деликатном режиме в машинке-автомат. При этом температура воды не должна превышать 30 градусов. В качестве моющего средства рекомендуется использовать жидкий гель, предназначенный для спортивной одежды. Полоскание желательно производить в холодной воде.

Прежде, чем начать стирку, вещи необходимо вывернуть наизнанку. Их объединяют с другой одеждой аналогичного состава и цвета, либо же стирают отдельно.

Футбольная форма ни в коем случае не должна контактировать со стиральными порошками, ополаскивателями и кондиционерами, содержащими хлор. При нарушении данного правила мембраны засоряются, что способствует потере такой важной характеристики материала, как воздухопроницаемость.

Важно не допускать, чтобы элементы экипировки сильно загрязнялись, поскольку возникнет необходимость в интенсивной стирке. А оказывать серьезное механическое давление на новейшие синтетические ткани запрещено, их нельзя сильно тереть, отжимать и выкручивать.

Сушка

Выстиранную футбольную форму нужно аккуратно расправить и разложить на горизонтальной поверхности, избегая прямых солнечных лучей.

Глажка

При правильной сушке футбольная форма практически не нуждается в глажке, но если все же возникла такая необходимость, то следует избегать воздействия высоких температур. Изделие выворачивают наизнанку и гладят через промежуточный слой при температуре до 110 градусов.

Рекомендации

Одна из важнейших характеристик качественной футбольной формы – ее высокие водоотталкивающие свойства. Для их долговременного сохранения, время от времени рекомендуется внешнюю сторону футбольной одежды обрабатывать специальным спреем на основе фтора.