Смотрим матч 1997 года Динамо – Барселона вместе

В рамках проекта 90 лет «Динамо»: матчи, которые навсегда в сердцах состоится просмотр исторического матча «Динамо» - «Барселона».

В 2017-м исполняется не только 90 лет киевскому «Динамо», но и двадцать – одной из самых ярких побед в истории столичной команды. В 1997-м на групповом этапе Лиги чемпионов «бело-синие» дважды разгромили грозную «Барселону» - 3:0 в Киеве и 4:0 в Испании.

Новый еврокубковый поход вместе с «Динамо» вернувшегося в Киев Валерия Лобановского, голы Реброва и Шевченко, невероятная атмосфера на «Олимпийском», новая команда в Киеве, беспомощные Фигу и Ривалдо, отсутствие легионеров в составе киевлян в домашнем матче и безоговорочное уважение, которое получили «бело-синие» по итогам первой части европейского сезона. Уверены, вам будет, о чем и с кем поговорить, что вспомнить и что выиграть. Призы от «Динамо», автографсессии со звездами «бело-синих», принимавших участие в тех матчах и приносящих славу киевскому и украинскому футболу сейчас, приятная атмосфера и «живой» комментарий – будет весело и интересно!

Гостями вечера станут выходившие на поле против «Барселоны» Юрий Дмитрулин и Юрий Максимов, который забил гол каталонцам в домашнем матче. Специальный гость – вице-президент «Динамо» Алексей Семененко, 20 лет назад комментировавший эти легендарные матчи. Ведущий вечера – известный журналист Руслан Свирин, который готовил репортаж с матча «Динамо» - «Барселона». Также в рамках связи поколений на мероприятие приглашен один из игроков нынешнего состава «Динамо».

Итак, ждем вас 23 апреля, в 15:00, в самом сердце столицы Украины – древнем Подоле. Паб Bigos (ул. Игоревская 13/5) с его невероятной атмосферой гостеприимно распахнет свои двери для поклонников лучшего клуба страны. Справки и заказ столиков по телефонам: 050 342 92 23, 067 445 00 82. Стоимость – 200 гривен за билет при оплате онлайн, 250 гривен – на месте.