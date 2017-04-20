Фонд украинского бизнесмена и мецената Дядечко Сергея DSF в рамках своей программы формирования здоровой украинской нации дал старт новому проекту «Зарядочка». С его помощью любой человек, уделив утром всего 9 минут системе простых упражнений под руководством одного из лучших мастеров карате Украины Сергея Лукьянчикова, сможет на весь день зарядиться бодростью и энергией.
Занимаясь вместе с обладателем 6-го дана, президентом Украинской Ассоциации карате киокушинкайкан, вице-президентом Европейской организации карате киокушинкайкан, вы легко освоите все упражнения и быстро овладеете правильной техникой их выполнения.
Чтобы наполнить себя силами и создать хорошее настроение на целый день, больше не нужно тратить много времени, рано просыпаться и переключать телеканалы. В любое время откройте канал MostVideo.TV на сервисе Youtube на ноутбуке, планшете, телефоне или любом другом мобильном устройстве, включите «Зарядочку» и уже через 9 минут вы будете готовы принять любой вызов, который вам готовит предстоящий день.
А тем, кто всегда находится в движении, будет удобно «заряжаться» в любых условиях с помощью мобильного приложения MostVideo.TV, которое можно бесплатно скачать в Google Play и AppStore.
Делайте «Зарядочку» по утрам с каналом MostVideo.TV, и вместе мы станем самой здоровой нацией мира!
Источник — Sport.ua
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