Самый долгожданный матч года: Динамо против Шахтера

В рамках второго этапа чемпионата Украины по футболу на столичном стадионе «Олимпийский» опять сойдутся две главные команды национальной премьер лиги – Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк). Матч, который изначально был запланирован на 22 апреля, был перенесен на день раньше в связи с плотным турнирным графиком обеих команд. Уже 26 числа команды должны сыграть свои следующие матчи ½ финала Кубка Украины.

В то же время, пока 26 чемпионат Украины медленно приближается к своему логическому завершению, страсти вокруг грядущей схватки лидеров украинской премьер лиги только возрастают. Большинство экспертов и фанатов киевского клуба ожидают от любимой команды радикально нового стиля игры, который мог бы изменить расклад сил в турнирной таблице чемпионата, подвинув «сине-белых» на несколько позиций ближе к нынешним фаворитам. Даже несмотря на то, что до конца чемпионата осталось немногим меньше 2 месяцев, многие эксперты верят, что изменение позиций еще возможно.

Настроение команд

Исход матча между Динамо и Шахтером всегда непросто прогнозировать – и в украинских турнирных таблицах, и в рейтинге УЕФА команды идут практически ноздря в ноздрю. Результаты двух прошлых матчей украинского «эль классико» достаточно четко иллюстрируют этот шаткий баланс между фаворитами украинской премьер лиги. Сентябрьский матч чемпионата, который состоялся на ОСК «Металлист» закончился ничьей, а следующая схватка Динамо и Шахтера, которая состоялась в декабре 2016 на НСК «Олимпийский» закончилась со счетом 3:4 в пользу «горняков». Однако называть этот исход разгромной победой Шахтера не приходится – 2 мяча в ворота «бело-синих» по фатальному стечению обстоятельств забил сам Евгений Хачериди, вице-капитан Динамо. Кстати, в грядущем матче Евгений, скорее всего, участия принимать не будет.

Не следует так же списывать со счетов тот факт, что Шахтеру придется играть в гостях. Большинство посетителей матча, скорее всего, будут болеть за столичную команду.

Прогноз