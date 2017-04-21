Самый долгожданный матч года: Динамо против Шахтера

В рамках второго этапа чемпионата Украины по футболу на столичном стадионе «Олимпийский» опять сойдутся две главные команды национальной премьер лиги – Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк). Матч, который изначально был запланирован на 22 апреля, был перенесен на день раньше в связи с плотным турнирным графиком обеих команд. Уже 26 числа команды должны сыграть свои следующие матчи ½ финала Кубка Украины.
В то же время, пока 26 чемпионат Украины медленно приближается к своему логическому завершению, страсти вокруг грядущей схватки лидеров украинской премьер лиги только возрастают. Большинство экспертов и фанатов киевского клуба ожидают от любимой команды радикально нового стиля игры, который мог бы изменить расклад сил в турнирной таблице чемпионата, подвинув «сине-белых» на несколько позиций ближе к нынешним фаворитам. Даже несмотря на то, что до конца чемпионата осталось немногим меньше 2 месяцев, многие эксперты верят, что изменение позиций еще возможно.
Настроение команд
Исход матча между Динамо и Шахтером всегда непросто прогнозировать – и в украинских турнирных таблицах, и в рейтинге УЕФА команды идут практически ноздря в ноздрю. Результаты двух прошлых матчей украинского «эль классико» достаточно четко иллюстрируют этот шаткий баланс между фаворитами украинской премьер лиги. Сентябрьский матч чемпионата, который состоялся на ОСК «Металлист» закончился ничьей, а следующая схватка Динамо и Шахтера, которая состоялась в декабре 2016 на НСК «Олимпийский» закончилась со счетом 3:4 в пользу «горняков». Однако называть этот исход разгромной победой Шахтера не приходится – 2 мяча в ворота «бело-синих» по фатальному стечению обстоятельств забил сам Евгений Хачериди, вице-капитан Динамо. Кстати, в грядущем матче Евгений, скорее всего, участия принимать не будет.
Не следует так же списывать со счетов тот факт, что Шахтеру придется играть в гостях. Большинство посетителей матча, скорее всего, будут болеть за столичную команду.
Прогноз
Очевидно, что очень высоких коэффициентов на матч ожидать не стоит. Большинство футбольных экспертов считают, что небольшое преимущество будет на стороне гостей. Давайте взглянем на коэффициенты, которые присвоила возможным исходам матча авторитетная компания Фан Спорт: 3,175 на победу Динамо и 2,22 на победу Шахтера. В то же время аналитики Фан Спорт предполагают, что грядущий матч вряд ли закончится ничьей, этому исходу был присвоен коэффициент 3,5.
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