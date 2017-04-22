Сергей Сидорчук насладится матчем Динамо - Барселона

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Блеклое дерби времени перемен 18:19 — Ossa8860 Провокационные зуботычины от кротов он забыл прокомментировать. 18:17 — adekvatenko Фонсека не шоумен ! Він чітко працював на результат ,для нього це головне ! Забили шв...

ЧМ-2017. Украина в первой игре уступила Венгрии 18:09 — King King лично для тебя "номерного" на чемпе мира победили чехи! отсос у тебя!))) а хде указано ... 18:09 — dudigo78 там що корейці також канадців привезли? Корея - Польща 2-0 поки що