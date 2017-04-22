Сергей Сидорчук насладится матчем Динамо - Барселона

23 апреля в рамках проекта «90 лет «Динамо»: матчи, которые навсегда в сердцах» пройдет встреча, посвященная домашнему поединку группового турнира Лиги чемпионов розыгрыша 1997/98 «Динамо» - «Барселона». Напомним, подопечные Валерия Лобановского разгромили каталонцев в Киеве 3:0.
Почетными гостями мероприятия станут выступавшие в том матче игроки Юрий Дмитрулин и Юрий Максимов, а также представитель нынешнего состава «Динамо» Сергей Сидорчук.
Более подробную информацию о проекте, гостем которого может стать каждый из вас, читайте в анонсе.
Источник — ФК Динамо Киев
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