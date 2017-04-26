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ВИП-билеты на бой Джошуа –Кличко можно приобрести в Киеве

На бой, который состоится в Лондоне, осталось несколько билетов в украинские сектора

  • 26.04.2017 10:59
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ВИП-билеты на бой Джошуа –Кличко можно приобрести в Киеве
У фанов  бокса, которые 29 апреля хотят поддержать в Владимира Кличко в Лондоне в бою против Энтони Джошуа, появился шанс воплотить свою мечту в жизнь. Из-за изменения планов у партнеров Sport.ua  в свободную продажу поступили 4 ВИП-билета в 201 сектор (VIP 201) стадиона «Уэмбли». Стоимость билета – 850 евро.
 
Также есть 4 билета в 142 сектор, где будут поддерживать Владимира Кличко 200 украинцев. Цена билета – 250 евро.

 
Справки:sport_tour@ukr.net

Источник — Sport.ua

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