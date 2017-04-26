ВИП-билеты на бой Джошуа –Кличко можно приобрести в Киеве

У фанов бокса, которые 29 апреля хотят поддержать в Владимира Кличко в Лондоне в бою против Энтони Джошуа, появился шанс воплотить свою мечту в жизнь. Из-за изменения планов у партнеров Sport.ua в свободную продажу поступили 4 ВИП-билета в 201 сектор (VIP 201) стадиона «Уэмбли». Стоимость билета – 850 евро.
Также есть 4 билета в 142 сектор, где будут поддерживать Владимира Кличко 200 украинцев. Цена билета – 250 евро.
Справки:sport_tour@ukr.net
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.