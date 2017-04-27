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В Киеве пройдет Kубок Посла Республики Корея по тхэквондо

Соревнования состоятся 6-7 мая в спорткомплексе НТУУ «КПИ»

  • 27.04.2017 13:25
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В Киеве пройдет Kубок Посла Республики Корея по тхэквондо
6–7 мая 2017 в Киеве состоится ежегодный международный турнир по тхэквондо (ВТФ) «Kубок Посла Республики Корея в Украине» среди детей и юношей.
 
Тхэквондо является одним из наиболее популярных видов восточных единоборств.
Главным центром спортивного тхэквондо ВТФ является мировой учебный центр Kukkiwon, находящийся в городе Сеул (Корея). Тхэквондо ВТФ является традиционным видом спорта в программе летних Олимпийских игр.
 
Одно из важнейших событий в спортивной жизни Украины пройдет с 6 по 7 мая  этого года в просторном зале спортивного комплекса НТУУ «КПИ». Впервые этот  турнир был проведен в 2008 году. Он стал одним из самых значимых детско-юношеских спортивных состязаний года. В турнире приняли участие 678 спортсменов из разных городов Украины, а также команды из Молдавии и Беларуси.
 
В этом году турнир приурочен к 25-летию дипломатических отношений между Украиной и Республикой Корея. В программе мероприятия церемония открытия, почетные гости, насыщенная культурная программа, и, конечно же, захватывающие бои маленьких спортсменов!
 
С нетерпением ждем вас на мероприятии!
 

Источник — Sport.ua

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