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Полуфинал Лиги чемпионов: оценка от экспертов Фан Спорт

Букмекерское превью полуфиналов Лиги чемпионов

  • 27.04.2017 19:10
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Полуфинал Лиги чемпионов: оценка от экспертов Фан Спорт

В этом году нас ждет поистине интересный полуфинал. Во-первых, мы сможем снова стать свидетелями борьбы Реала и Атлетико за кубок. В прошлом году мадридские клубы встретились в финальном матче турнира, который закончился ничьей, победу «сливочные» смогли добыть только победив в серии послематчевых пенальти. Во-вторых, немногие могли предсказать команде Монако место в полуфинале. Французы сумели показать на текущем турнире неожиданно яркую и изобретательную игру, разгромив Боруссию Дортмунд в 1/4 финала.

Давайте же получше разберемся в расстановке сил на грядущих играх европейского суперкубка.

Реал – Атлетико

Бесспорным фаворитом матча является Реал. Клуб крепко держит первенство, как в турнирной таблице Чемпионата Испании, так и по количеству побед в Лиге чемпионов. Конечно же, Атлетико – достойный соперник. Однако даже они заметно уступают «сливочным» по силе и результативности. Напомним, что Реал уже достаточно давно занимает первое место среди клубов в рейтинге УЕФА.

Эксперты из компании Фан Спорт присвоили победе Реала коэффициент 1,86, в то же время коэффициент на победу Атлетико равен 4,84. Разница между этими значениями достаточно весома. Коэффициент на ничью в матче равняется 3,74.

Монако – Ювентус

Достаточно непросто прогнозировать исход этого матча, команды встречались в формате Лиги чемпионов всего несколько раз – в 1998 и 2015 годах. Большинство экспертов считают фаворитом «Старую синьору», которая часто доходит до решающих этапов Лиги. Выход же Монако в полуфинал в этом году стал сюрпризом как для болельщиков, так и для многих футбольных экспертов.

Между тем коэффициенты, присвоенные различным исходам матча компанией Фан Спорт , свидетельствуют о том, что разрыв между командами будет менее значительным, чем в матче между Реалом и Атлетико. Коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,37, Монако – 3,184. Равный счет в конце матча видится экспертам самым маловероятным исходом, ему был присвоен коэффициент 3,6.

Источник — Sport.ua

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