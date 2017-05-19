Фортуна Live про финал Лиги чемпионов Ювентус - Реал

Футбол никогда не бывает предсказуем, не пытается угодить. Он живет независимо и расставляет приоритеты не в соответствии с чьими-то запросами, а строго по собственной воле, порою крайне субъективно. И не всегда состав финалов крупных международных турниров совпадает с предпочтениями большинства, что заставляет многих усомниться: «А действительно ли это - лучшая и идеальная пара, а не первый встречный дуэт?». Так было, например, в финале Евро-2004, в котором победила Греция. Можно вспомнить и финал последнего европейского первенства, где верх одержала Португалия.

Что касается самого престижного клубного европейского турнира, то было время, когда вздыхали по поводу пар «Реал» - «Ювентус», «Челси» - «Атлетико», да и «Баварии» доставалось. Но в этом году финал Лиги чемпионов, кажется, угодит если не всем, то большинству футбольных болельщиков так точно, ведь, даже при всём старании в текущем розыгрыше кубка очень сложно найти кого-то сильнее, чем «Ювентус» и «Реал». Достаточно напомнить, что эти команды сложили в штабеля «Барселону», «Баварию» и «Атлетико». Эксперты государственной лицензированной лотереи « Фортуна Live » спешат поделиться с вами анонсом предстоящего топового события в мире футбола.

Безусловно, кто-то был воодушевлён невероятным камбеком «сине-гранатовых» в противостоянии с ПСЖ и блестящим рейдом молодёжи «Монако» к полуфиналу (а кто-то – по инерции продолжал верить в сказку для «Лестера») и полагал, что эти команды способны сыграть в Кардиффе. Но до последних стадий турниров доходят только самые стойкие и закалённые, те, кто трудится на протяжении всей дистанции. И, как аргумент в пользу самых «живучих», стоит напомнить, что «Старая Синьора» за весь плей-офф пропустила лишь один мяч, да и тот скорее в качестве подарка оппоненту за настойчивость. Тому самому оппоненту, который превратил в решето оборону «Боруссии» и «Манчестер Сити». «Сливочные», в свою очередь, уже год не уходят с полей, не забив хотя бы один гол. К слову, как тут обойтись в финале без команды из Испании. В последних четырёх розыгрышах ЛЧ до решающего матча доходили если не «Реал», то «Барселона» и «Атлетико». Причём два финала из четырёх были чисто испанскими.

Конечно, Мадрид в решающей игре могли представить и «матрасники». У всех в памяти выдающийся стартовый отрезок ответного матча против «галактикос», который подопечные Диего Симеоне провели храбро и бесшабашно, уже на 17 минуте ведя в счёте 2:0 и, как казалось, уже практически сводя на нет потуги «Реала» в первом матче, в котором Роналду и компания победили 3:0. Увы, «Атлетико» после такого быстрого успеха не стали добивать поплывшего противника, а предпочли занять оборонительную стойку, что позволило «Реалу» оправиться от нокдауна и забить один мяч. Снова зарядиться у «матрасников» не получилось, да и забивать уже 3 гола (которые позволяли пройти дальше) было чем-то нереальным.

Что же будет в финале? Подопечные Зидана сильны, как никогда ранее, но такими же эпитетами можно наградить и «Ювентус». В решающем матче будет одаренная молодёжь (Дибала), колоссальный опыт (Буффон), топ-уровень (Роналду, Бейл) и просто классные игроки, такие, как Дани Алвес и Рамос (оба - настоящие бойцы). Всё, как в гимне Лиги Чемпионов: «Великая встреча, великие команды, великие мастера».

Сейчас многим хочется, чтобы Буффон, не только сильнейший вратарь в этом сезоне, но и один из сильнейших стражей ворот за последние лет 10, ушел на отдых с Кубком Лиги Чемпионов (которого еще нет в его огромной коллекции трофеев). И что нынешний «Ювентус» может помочь осуществить его мечту. Если победят итальянцы, это станет настоящим гимном тренерскому искусству, так как уровень игроков у «Реала» повыше. Аллегри, потерпевший фиаско в «Милане», постепенно взрастил новую команду и готов к новым вершинам.

До этого «Старая Синьора» и «галактикос» один раз встречались в финале ЛЧ. В 1998-м «сливочные» обыграли «бьянко-нерри» и выиграли главный европейский трофей впервые за 32 года. Следует отметить, что пока ни одна команда в истории Лиги чемпионов, образованной в 1992 году, не побеждала в турнире два года подряд. Четырежды действующий победитель добирался до финала, но неизменно проигрывал – «Милан» в 1995 году, «Аякс» в 1996, «Ювентус» в 1997 и «Манчестер Юнайтед» в 2009.

В завершение, хотелось бы сказать, что финал самого престижного европейского клубного турнира – это всегда высокие коэффициенты на различные исходы, ведь встречаются достойные соперники и очень сложно сходу предугадать победителя. Этим пользуются любители прогнозов, которые могут сорвать куш, если сделают правильный выбор. Спортивные эксперты государственной лотереи тото « Фортуна Live » уже сейчас дают котировки на предстоящее противостояние , предоставляя, помимо классических исходов, огромную роспись данного события (более 150 видов прогнозов), где каждый сможет найти для себя наиболее вероятный (по его мнению).

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