Финал Лиги Европы Аякс – Манчестер Юнайтед: прогноз Parimatch

На сегодняшний день, поставлено около 150 тысяч долларов. И эта сумма уже достаточно внушительная. Пик активности приема ставок следует ожидать за сутки до матча, после открытой тренировки команд для СМИ, а также непосредственнно в день игры - когда станут известны составы команд.

Фаворитом голландско-британского противостояния является «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу подопечных Жозе Моуринью составляет 1.9 (52% вероятность победы) в то время как на «Аякс» - 4.7 (вероятность победы 21%).

Клиенты верят, что Кубок Лиги Европы уедит в Манчестер. На победу «МЮ» ставят в три раза больше, чем на «Аякс». Такой показатель связан также с тем, что болельщики ожидают возвращения «Манчестер Юнайтед» в Лигу Чемпионов, а такое случится только при одном условии - победы англичан в финале в Лиги Европы над самой молодой командой чемпионата Голландии.

Самый ожидаемый исход финальной битвы – это победа «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1. Минимальная победа – это вполне закономерный и ожидаемый результат как для матча такого уровня. Уж слишком много стоит на кону, чтобы сломя голову бежать и во что бы то ни стало забивать– обе команды будут играть крайне осторожно.

Учитывая то, что командам может не хватить 90 минут основного времени для определения обладателя второго по значимости после Лиги Чемпионов клубного европейского трофея, болельщиков может ожидать дополнительное время и серия пенальти. Коэфициент на победу «МЮ» в дополнительное время составляет 9.20 (веротяность 10,86%), в то время как на «Аякс» - 15.0 (веротяность 6,66%). В серии послематчевых пенальти шансы на победу, как одной, так и другой команды расцениваются одинаково – коэффициент составляет 10.5 (вероятность 9.52%)

Со 100% точностью можем сказать, что нас ожидает интереснейший матч, который подарит не только нового обладателя Кубка Лиги Европы, но и удовлетоврит аппетиты самых требовательных футбольных гурманов.