Что нам ждать от Isle Of Man TT в этом году?

Tourist Trophy – это одна из самых популярных гонок мира. Она проходит на острове Мэн. В далеком 1905 году ТТ, проводимый с 1907 года, был задуман исключительно для автогонок. Но с течением времени соревнования стали проводиться и между профи мотоциклетного спорта.

История этих гонок по времени значительно превосходит более известного «коллегу» - «Формулу-1». Tourist Trophy в 2017 году исполняется целых 110 лет! При этом TT прошел через множество трудностей. Вспомнить хотя бы тот факт, что во второй половине XX века гонка хоть и имела статус самого престижного авто- и мото-соревнования в мире, но имела невероятно опасные условия. Это были и слишком извилистые дороги, и плотный, неожиданно возникающий туман, а также слишком резкие подъемы и спады гоночного пути. А вот меры безопасности отсутствовали практически полностью, из-за чего TT достаточно быстро потерял официальный статус и на какое-то время перестал быть популярным.

В настоящее время Tourist Trophy вновь находится на пике популярности. И это не удивительно, ведь на трассе, длиной 60,6 километров, с множеством сложных участков, действительно тяжело одержать победу, но сама гонка представляет собой незабываемое зрелище. Благодаря этому, TT привлекает не только лучших гонщиков со всего мира, но также и рекламных спонсоров. Ими часто становятся производители различных марок авто и мотоциклов, создатели первоклассных моторных масел, бренды энергетических напитков . К особой категории спонсоров принадлежат представители такой области, как операторы карточных игр. Во время проведения ТТ 2017 зрители смогут заметить оператора этой сферы, который представляет игры под лицензией острова Мэн

Непосредственно гоночные соревнования проводятся в небольшом городе – Дугласе. Практически весь год здесь тихо и спокойно, но в период с конца мая по начало июня он превращается в центр любителей экстремальных гонок и принимает огромное количество гостей. Местные жители не особо радостно относятся к такому событию, поскольку из-за байкеров движение в городе стопорится, и добраться куда-либо становится очень сложно. К тому же, пребывание мотоциклистов в Дугласе сопровождается неумолкающим ревом моторов, что мешает нормальной жизни и сну. Поэтому многие жители попросту уезжают из города, оставляя его громким гонщикам.

Для всех авто- и мотогонщиков такое событие, как Tourist Trophy, является чуть ли не самым главным в году, ведь это – огромное количество ярких впечатлений, ни с чем несравнимый адреналин, а также возможность показать всем, насколько виртуозно они обращаются со своим транспортом. Здесь ежегодно можно встретить одних и тех же участников, которые приезжают вновь пережить те эмоции. Слово подобрано не случайно, ведь трасса настолько сложная, что не все возвращаются домой с этих соревнований.

Во время IsleOfManTT 2017 ожидается не меньший ажиотаж, чем в прошедшие годы. На соревнованиях будут присутствовать более полутора тысяч медицинских работников, фотографов, волонтеров, комментаторов и зрителей. Не обойдется без тех, кто приедет поддержать своих фаворитов или друзей, принимающих участие в гонках. А поддержка действительно понадобится, ведь гоночная трасса на самом деле очень извилистая и имеет немалые перепады высот, из-за чего мотоциклисты взлетают на своих байках достаточно высоко. Это ли не настоящий экстрим?

В этом году старт основной гонки намечен на субботу 3 июня, а завершение – на пятницу 9 июня. В течение нескольких дней участники будут пытаться покорить самые сложные трассы острова Мэн. Но и гонщикам, и зрителям гарантирован небывалый адреналин, а значит, это будет незабываемое зрелище!