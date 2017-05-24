Фан Спорт став офіційним партнером ФК Динамо Київ

«Фан Спорт» отримала статус «Офіційного партнера» ФК «Динамо» Київ. Це дає їй право на розміщення свого логотипу на клубній формі, проведення спільних промо-активностей тощо.

Віце-президент із маркетингу ФК «Динамо» Київ Олексій Паламарчук прокоментував співпрацю з «Фан Спорт»: «Гадаю, зайве наголошувати, що у такого відомого та авторитетного на футбольному й не лише просторі бренда, яким є київське «Динамо», достатньо привабливих пропозицій про партнерство. Чому ми зупинили свій вибір саме на «Фан Спорт»? Усе дуже просто: саме ця компанія підійшла найбільш професійно до питання нашого стратегічного співробітництва, отримавши статус Офіційного партнера ФК «Динамо» Київ. Колеги з «Фан Спорт» упевнені в тому, що даний спільний проект стане вагомим внеском у розвиток не лише нашого футбольного клубу, а й українського спорту загалом».

Угоду про партнерство між ФК «Динамо» Київ та компанією «Фан Спорт» укладено на сезон 2017/2018, із можливою пролонгацією на наступні сезони.

ФК «Динамо» Київ

Найтитулованіший футбольний клуб України. Основні досягнення: 15-разовий чемпіон України, 11-разовий володар Кубка України, 6-разовий володар Суперкубка України, 2-разовий володар Кубка Кубків, володар Суперкубка УЄФА, 13-разовий чемпіон СРСР, 9-разовий володар Кубка СРСР. Клуб було засновано у 1927 році. Президент ФК «Динамо» Київ Ігор Суркіс.

«Фан Спорт»

Прогресивна міжнародна компанія, частина багатопрофільного холдингу, який веде свою діяльність у країнах Європи та Африки. В Україні «Фан Спорт» представлена мережею наземних залів: на даний момент до запуску готові 50 наземних пунктів у 6 містах. До кінця року планується запустити понад 300 залів по всій території країни. Головна перевага наземних пунктів «Фан Спорт» - зручне розташування та сервіс високого рівня. Гравці, які вважають за краще робити прогнози на спортивні події онлайн, можуть в один клік зареєструватися на сайті, використовуючи його повну або мобільну версію.