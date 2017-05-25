Бонус Фан Спорт увеличился в 2 раза

Компания « Фан Спорт » с радостью сообщает всем, что бонус на первый депозит увеличен до 1000 грн.!

Стоит обратить внимание, что акция ограничена по времени и воспользоваться бонусом можно только до 15 июля. Поэтому поторопитесь!

Также напомним, что недавно компания «Фан Спорт» официально заявила о заключении партнерского соглашения с легендарным украинским клубом «Динамо» Киев. Это стало первым шагом в развитии сотрудничества между компанией «Фан Спорт» и ФК «Динамо» Киев.

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