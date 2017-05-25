Бонус Фан Спорт увеличился в 2 раза

Компания «Фан Спорт» с радостью сообщает всем, что бонус на первый депозит увеличен до 1000 грн.!
Это значит, что заманчивый 100%-й бонус на первое пополнение счета вырос в 2 раза. Это может позволить сделать игру приятнее, а выигрыши больше.
Стоит обратить внимание, что акция ограничена по времени и воспользоваться бонусом можно только до 15 июля. Поэтому поторопитесь!
Также напомним, что недавно компания «Фан Спорт» официально заявила о заключении партнерского соглашения с легендарным украинским клубом «Динамо» Киев. Это стало первым шагом в развитии сотрудничества между компанией «Фан Спорт» и ФК «Динамо» Киев.
Играйте, болейте, побеждайте вместе с «Фан Спорт»!
«Фан Спорт» - прогрессивная международная компания, часть многопрофильного холдинга, который ведет свою деятельность в странах Европы и Африки. В Украине «Фан Спорт» представлена сетью наземных залов: на данный момент к запуску готовы 50 наземных пунктов в 6 городах. К концу года планируется запустить более 300 залов по всей территории страны. Главное преимущество наземных пунктов «Фан Спорт» - удобное расположение и сервис высокого уровня. Игроки, которые предпочитают делать прогнозы на спортивные события онлайн, могут в один клик зарегистрироваться на сайте, используя его полную или мобильную версию.
Источник — Sport.ua
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