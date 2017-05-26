РАФАИЛОВ: Спасибо Фортуна Live, что обратили внимание на наш клуб

Генеральный директор «Зари» - Сергей Рафаилов - ответил на вопросы спортивных экспертов Фортуна Live, титульного спонсора команды.

— Сергей Васильевич, чемпионат близится к своему завершению. Вы довольны результатами своей команды?

- Чемпионат еще не закончен. Турнирная таблица может определиться уже сегодня. По-крайней мере, для нас. Только после этого я смогу ответить на этот вопрос.

— Какие цели были поставлены команде в начале сезона и удалось/удаётся ли их достичь?

- Перед командой всегда стоит одна цель – показывать хороший, качественный футбол, который будет нравиться болельщикам. А конкретно о занятых местах, набранных очках или забитых голах речи, как правило, не идет.

— Нравится ли Вам текущий формат чемпионата или Вы хотели бы что-то «модернизировать»?

- Мое убеждение таково – чемпионат должен состоять из 16 команд, а игры должны проводиться в два круга. Но только при условии наличия качественной инфраструктуры у всех клубов. А у нас, те команды, которые сейчас претендуют на повышение в классе и некоторые из тех, кто играет в Премьер-лиге, не имеют возможности или желания иметь качественную инфраструктуру: тренировочные поля, освещение, наличие подогрева и так далее.

— К слову, ходили слухи о переходе на систему «весна-осень». Ваше мнение по этому поводу?

- Мне, как сотруднику клуба, наверное, это было бы приемлемо, потому что не нужно было бы, к примеру, включать подогрев. Но нужно учитывать еще европейский календарь. Однако над календарем можно работать. У нас уже есть календарь на следующий сезон. Два тура по плану нужно сыграть будет в феврале. На мой взгляд, эти два тура можно провести в декабре. Когда поля уходят в зиму, это одно, а когда они выходят из нее – совсем другое.

— Ваша команда добыла волевую победу со счётом 1:2 в последнем поединке против «Динамо». Прокомментируйте этот матч.

- Что я могу добавить к тому, что все видели по телевидению? Матчи с такими командами как «Шахтер» и «Динамо» - дополнительный раздражающий фактор для футболистов. Они хотят себя показать на фоне сильных клубов с лучшей стороны. Нам это удалось. Продолжение чемпионата весной было для нас не совсем удачным. В том году мы показывали лучшую игру, что отражалось и на набранных очках. А весной мы потеряли все шансы бороться за второе место. Под угрозой даже стояла третья строчка в таблице. Но думаю, что черная полоса прошла и футболисты, почувствовав вкус победы, проведут последние два матча с таким же настроением и покажут хорошую игру.

— На этот матч (который, всё-таки, считался центральным матчем тура) пришло около 8200 зрителей, при общей вместительности стадиона – 70050 зрителей. И это был самый посещаемый матч тура. Считаете ли Вы это нормальным? Что нужно, что бы на стадионах был аншлаг?

- Посещаемость матчей внутреннего чемпионата очень низкая, несмотря на то, что наш чемпионат в Европе высоко котируется. У нас в командах играют футболисты, на которых есть спрос у европейский клубов, и причем, не самых слабых.

Болельщик игнорирует эти матчи. Наверное, есть целый ряд причин, и они лежат вне футбола. Это и ситуация в стране, как политическая, так и экономическая. Нужно наводить порядок, в экономике, прежде всего. Затем необходимо браться за порядок на стадионах, улучшать инфраструктуру. Хотя не скажешь ведь, что «Олимпийский» не соответствует европейским нормам. Рейтинги трансляций тоже падают. Не до футбола сейчас людям.

— Деннис Бонавентуре был признан лучшим игроком 30 тура. Молодой нападающий, у которого не было солидного «резюме» до Украины, сумел, кажется, самоутвердиться в «Заре» и показывает добротный футбол. Может быть, к нему уже есть интерес со стороны других клубов?

- К нему есть постоянный и предметный интерес со стороны нескольких клубов дальнего и ближнего зарубежья.

— 19-летний нигериец до «Зари» выступал в Нигерии. Перейдя в луганский клуб, он сразу же забронировал место в «основе». Без сомнения – это успех скаутской службы. К слову, какие футбольные рынки являются приоритетными для вашего клуба? На каких континентах, в каких странах вы ищете таланты?

- Футбол вне границ. Мое субъективное понимание – игроки атакующей линии – это латиноамериканцы или жители юга Европы – Испании, Португалии. Футболисты защитной линии – мне больше нравятся европейцы. В идеале хотелось бы, чтобы играли наши воспитанники или украинцы. Но футбол без национальности и без границ. Наверное, в этом и его прелесть.

— Важно ли для Вас то, чтобы игроки, которые приходят в «Зарю», играют за лугаский клуб, «шли на повышение» и со временем переходили в более сильные клубы или Вы бы предпочли, что бы они продолжали развитие в «Заре»?

- Мы не ставим перед собой задачи удерживать футболистов. Если есть интерес, мы готовы отпускать игроков, но при условии, что соблюдены клубные интересы и интересы футболиста. Экономическая ситуация в нашем клубе такова, что нам, для того чтобы полноценно жить, нужно осуществлять трансферы игроков наверное, даже каждые полгода. Тогда мы сможем нормально функционировать. Надеюсь, что придет то время, когда игроки будут задерживаться у нас дольше.

— Будут ли приобретения в межсезонье? Идут ли переговоры по каким-то игрокам на данный момент?

- Вы задаете этот вопрос, хотя в прессе уже была информация о том, что мы подписали Владислава Кабаева. Приобретения уже есть и, конечно же, будут еще. Я говорил об этом. Только большие клубы, с уверенностью в своих финансовых возможностях, могут оглашать о трансферах даже за полгода до этого. Мы этого делать не можем, потому что каждый наш трансфер, как на покупку, так и на продажу, дается очень сложно.

— Как нужно завоевывать симпатии футбольных болельщиков из другого города и побуждать их посещать матчи клуба?

- Прежде всего, показывать хорошую игру.

— Сергей Васильевич, насколько важно спонсорство в спорте? Насколько важно, что бы бизнес (такие компании, как «Фортуна Live«) помогал в его развитии в Украине?

- Конечно же, это важно. Футбол нигде не живет только на деньги одного владельца. Как правило, это акционерные общества, много спонсоров. Основные деньги клубы получают от рекламы и телевидения. Маленькие страны, например балканские – готовят футболистов и продают их трансферы в другие клубы.

В Украине же спонсорство очень важно. Спасибо компании «Фортуна Live« за то, что они обратили внимание на наш клуб. Эта поддержка была отнюдь не лишней. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество продолжилось и в следующем чемпионате, а если это было бы возможно, то мы подписали бы контракт на несколько лет.