Україна - Мальта: квитки у продажі

6 червня 2017 року у м. Грац (Австрія) на стадіоні «Арена Меркур Грац» відбудеться міжнародний товариський матч національних збірних команд з футболу України та Мальти. Початок матчу – 19:00 за місцевим часом.

Матч стане контрольною підготовкою перед відповідальним матчем кваліфікації Чемпіонату світу 2018 зі збірною Фінляндії.





Незважаючи на те, що матч пройде в Австрії, вболівальники матимуть можливість відвідати його. Проте, враховуючи певні особливості матчу, просимо всіх бажаючих підтримати головну команду країни придбати квитки заздалегідь.





Придбати квитки на матч Україна – Мальта можна:

- з 26 травня 2017 року на сайті esport.in.ua. Після оплати Вам на пошту надійде сертифікат, який у день матчу потрібно обміняти на квиток в касі стадіону «Арена Меркур Грац».

- 5 та 6 червня 2017 року в касі стадіону «Арена Меркур Грац».

Час роботи каси: 5 червня з 9:00 до 17:00, 6 червня з 9:00 до кінця першого тайму.

Вартість одного квитка, придбаного на сайті становить 300 гривень, плюс - додатковий сервісний збір у розмірі 30 гривень сплачується за послуги компанії esport.in.ua.

Ціна реалізації квитка в касі стадіону «Арена Меркур Грац» м. Грац згідно законодавства Австрії встановлюється 10 EURO + 13% ПДВ.

Умови придбання квитків:

на один аккаунт можна замовити не більше 6 квитків;

при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких Ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження);

квитки поверненню та обміну не підлягають.

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