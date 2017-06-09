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Финляндия – Украина: прогноз аналитиков Фан Спорт

Команда Андрея Шевченка едет в Финляндию, где попытаются добыть для себя столь важные три очка

  • 09.06.2017 09:36
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Метки
Финляндия – Украина: прогноз аналитиков Фан Спорт
Финляндия
 
Перспективы Финляндии в борьбе за выход в финальную часть Мундиаля совсем не радужные, ведь команда в пяти предыдущих матчах набрала всего лишь одно очко в матче с еще одним андердогом группы — сборной Косово. Стоит также отметить, что Бело-синие забили только в двух стартовых матчах отборочного этапа, а в трех остальных не сумели одолеть оборону соперника, чтобы отличиться. Перед встречей с украинцами финны провели контрольную встречу с государством карликом Лихтенштейном, где расписали мировую 1:1.
 
Украина
 
Андрей Николаевич вызвал в стан сборной много молодых и перспективных игроков, однако ставка на молодежь не оправдала себя в товарищеской встрече против Мальты, где Сине-желтые с треском провалили матч, в итоге минимально уступив 0:1. Возможно это первый тревожный звонок для тренера, ведь мы уже видели, как Украина упускала победы в матче с прямыми конкурентами Турцией и Исландией. Последнюю игру против Хорватии и вовсе без шансов проиграли оппоненту 1:0. Также ходят слухи, о том, что тренерский штаб хочет покинуть один из самых перспективных тренеров — Рауль Рианчо, и такая информация перед матчем пессимистично выглядит на фоне результатов команды.
 
Статистика и личные встречи
 
За 26 летнюю футбольную историю Украины, команды никогда раньше не пересекались между собой на официальном уровне. Лишь отборочный этап на ЧМ 2018 году подарил нам первую встречу в Одессе, где украинцы минимально обыграли Финляндию 1:0. Бело-синие не могут выиграть на своем поле с 2015 года, а вот Украина в свою очередь не может победить ны выезде уже три игры к ряду.
 
Прогноз
 
Аналитики «Фан Спорт» отдают предпочтение гостям поля — Украине за 1.82. Значительно выше котируется коэффициент на ничейный результат — 3.38. Также эксперты проанализировали игру Финляндии и предлагают сделать ставку на победу хозяев за 5.8.
 
 

Источник — Sport.ua

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