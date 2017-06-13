Украина победила в Финляндии — на стадионе отличились все 12 игроков

Национальная сборная команда Украины по футболу победила сборную Финляндии в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018. Сине-желтую команду приехали поддержать более 800 болельщиков, половина из них — участники фан-движения «Вірні збірній».

Украина без виз, но с фанами

Подготовку к матчу в Тампере «Вірні збірній» начали заранее. Чуть меньше чем за два месяца до поединка стартовал фотоконкурс для девушек, в результате которого благодаря премиум-спонсору Национальной сборной команды Украины по футболу — компании «Перша приватна броварня» — 15 украинских красавиц и их спутники получили возможность бесплатно посетить Финляндию и болеть за сборную и стадионе «Ратина».

Почти 350 фанов отправились в Тампере автобусами. Их путешествие началось со Львова и продолжилось в четырех странах Европейского союза — Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В общем - 3200 км и 4 дня в обе стороны. Две большие остановки — Таллинн и Рига: здесь у украинских фанов были обзорные экскурсии по городу и достаточно свободного времени.

Еще одна часть команды «Вірні збірній» прибыла в Хельсинки самолетом 11 июня в первый день «безвиза». Вадим Мазниченко, Александр Бабченко и Дмитрий Блохин — участники мультимедийного проекта «Переможці» — стали первыми украинцами в Финляндии, которые пересекли границу только с биометрическими паспортами. Лично встретить этих героев из Украины, а также Виктора Кардаша и Соломию Витвицкую приехал в аэропорт Хельсинки-Вантаа Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

— Сегодня первый день без виз. Подготовка к нему длилась 9 лет, и я был одним из тех экспертов, кто начинал все это дело, хотя в его реальность никто сначала не верил, — рассказывает посол. — Что касается Финляндии, то несколько часов назад я встречал делегацию «Вірні збірній», и они вам подтвердят, что все прошло за 5 минут. Я и мои коллеги впервые видят такой выезд фанатов. Мы столько финских флагов не видели, как сегодня украинских. Мы победим сегодня.

4 часа до игры

Для «Вірні збірній» Тампере - приветливый и солнечный город. Дождь, который начался перед товарищеской игрой болельщиков, как по расписанию, закончился ровно в 15:00. На поле вышли сборные фанатов. В команде Украины — 22 игрока, в том числе представители диаспоры из 5 стран Европы.

Финская фан-сборная насчитывала ориентировочную такое же количество футболистов-любителей, среди них девушка, которая, по словам судьи матча, достойно проявила себя на поле.

Во втором тайме за команду сине-желтых сыграли участники войны на Востоке Украины, которые вернулись с фронта с протезами, — Вадим Мазниченко, Александр Бабченко, Виктор Кардаш и Дмитрий Блохин. Игра была напряженной и закончилась со счетом 4: 1 не в пользу украинских фанов, да еще и с травмой одного нашего игрока.

После фан-матча украинцы отправились в свое фан-посольство, а уже оттуда колонной до стадиона «Ратина». Маршрут шествия по центральным улицам Тампере протянулся чуть больше, чем на километр. Возглавил марш фанатов известный болельщик украинской сборной — Сергей Притула. Во время марша болельщики исполнили с десяток украинских песен и патриотических кричалок.

Финляндия — Украина

На самом деле, на стадионе «Ратина» было два матча. Основным, конечно, был матч сборных Финляндии и Украины, однако не менее напряженная борьба шла между командами фанатов: и одновременно, и по очереди они пробовали перекричать и перепеть друг друга. Украинские болельщики не уступали в течение обоих таймов, фанаты «Вірні збірній» в дополнение к звуковой поддержке — песни, подбадривающие речевки, барабаны — превратили свой сектор в настоящий праздник национальных цветов. Продумано было все: от флагов, которые украшали трибуну, до одеждыпарней и макияжа девушек. Украинская символика повсюду.

С командой до конца — болельщики «Вірні збірній» поддержали национальную сборную и в первом, сложном для игроков тайме, подбодрили и вдохновили, а во время второго — разделили радость победы вместе с украинскими футболистами. После матча игроки национальной сборной и главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарили всех на сине-желтой трибуне, а некоторые из футболистов даже подарили свои футболки фанатам.

Победу сборной фанаты отпраздновали на украинской вечеринке в местном клубе TELAKKA вместе с DJ Юрием Гуржи.

А первая утренняя газета в Тампере вышла с фотографией украинского фан-сектора на первой полосе. На этот раз в украинской команде слаженно сыграли все 12 игроков.