Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украина победила в Финляндии — на стадионе отличились все 12 игроков

Как болельщики поддерживали сборную в Тампере

  • 13.06.2017 12:13
  • 56 просмотров
  • 0 комментария
Метки
24tv.ua
© 24tv.ua
Национальная сборная команда Украины по футболу победила сборную Финляндии в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018. Сине-желтую команду приехали поддержать более 800 болельщиков, половина из них — участники фан-движения «Вірні збірній».
 
Украина без виз, но с фанами
 
Подготовку к матчу в Тампере «Вірні збірній» начали заранее. Чуть меньше чем за два месяца до поединка стартовал фотоконкурс для девушек, в результате которого благодаря премиум-спонсору Национальной сборной команды Украины по футболу — компании «Перша приватна броварня» — 15 украинских красавиц и их спутники получили возможность бесплатно посетить Финляндию и болеть за сборную и стадионе «Ратина».
 
Почти 350 фанов отправились в Тампере автобусами. Их путешествие началось со Львова и продолжилось в четырех странах Европейского союза — Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В общем - 3200 км и 4 дня в обе стороны. Две большие остановки — Таллинн и Рига: здесь у украинских фанов были обзорные экскурсии по городу и достаточно свободного времени.
 
Еще одна часть команды «Вірні збірній» прибыла в Хельсинки самолетом 11 июня в первый день «безвиза». Вадим Мазниченко, Александр Бабченко и Дмитрий Блохин — участники мультимедийного проекта «Переможці» — стали первыми украинцами в Финляндии, которые пересекли границу только с биометрическими паспортами. Лично встретить этих героев из Украины, а также Виктора Кардаша и Соломию Витвицкую приехал в аэропорт Хельсинки-Вантаа Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.
 
— Сегодня первый день без виз. Подготовка к нему длилась 9 лет, и я был одним из тех экспертов, кто начинал все это дело, хотя в его реальность никто сначала не верил, — рассказывает посол. — Что касается Финляндии, то несколько часов назад я встречал делегацию «Вірні збірній», и они вам подтвердят, что все прошло за 5 минут. Я и мои коллеги впервые видят такой выезд фанатов. Мы столько финских флагов не видели, как сегодня украинских. Мы победим сегодня.
 
4 часа до игры
 
Для «Вірні збірній» Тампере - приветливый и солнечный город. Дождь, который начался перед товарищеской игрой болельщиков, как по расписанию, закончился ровно в 15:00. На поле вышли сборные фанатов. В команде Украины — 22 игрока, в том числе представители диаспоры из 5 стран Европы.
 
Финская фан-сборная насчитывала ориентировочную такое же количество футболистов-любителей, среди них девушка, которая, по словам судьи матча, достойно проявила себя на поле.
 
Во втором тайме за команду сине-желтых сыграли участники войны на Востоке Украины, которые вернулись с фронта с протезами, — Вадим Мазниченко, Александр Бабченко, Виктор Кардаш и Дмитрий Блохин. Игра была напряженной и закончилась со счетом 4: 1 не в пользу украинских фанов, да еще и с травмой одного нашего игрока.
 
После фан-матча украинцы отправились в свое фан-посольство, а уже оттуда колонной до стадиона «Ратина». Маршрут шествия по центральным улицам Тампере протянулся чуть больше, чем на километр. Возглавил марш фанатов известный болельщик украинской сборной — Сергей Притула. Во время марша болельщики исполнили с десяток украинских песен и патриотических кричалок.
 
Финляндия — Украина
 
На самом деле, на стадионе «Ратина» было два матча. Основным, конечно, был матч сборных Финляндии и Украины, однако не менее напряженная борьба шла между командами фанатов: и одновременно, и по очереди они пробовали перекричать и перепеть друг друга. Украинские болельщики не уступали в течение обоих таймов, фанаты «Вірні збірній» в дополнение к звуковой поддержке — песни, подбадривающие речевки, барабаны — превратили свой сектор в настоящий праздник национальных цветов. Продумано было все: от флагов, которые украшали трибуну, до одеждыпарней и макияжа девушек. Украинская символика повсюду.
 
С командой до конца — болельщики «Вірні збірній» поддержали национальную сборную и в первом, сложном для игроков тайме, подбодрили и вдохновили, а во время второго — разделили радость победы вместе с украинскими футболистами. После матча игроки национальной сборной и главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарили всех на сине-желтой трибуне, а некоторые из футболистов даже подарили свои футболки фанатам.
 
Победу сборной фанаты отпраздновали на украинской вечеринке в местном клубе TELAKKA вместе с DJ Юрием Гуржи.
 
А первая утренняя газета в Тампере вышла с фотографией украинского фан-сектора на первой полосе. На этот раз в украинской команде слаженно сыграли все 12 игроков.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.