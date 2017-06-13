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Компания Здоровье поддержала украинских боксеров

В Харькове во Дворце спорта «Локомотив» с 16 по 24 июня пройдет чемпионат Европы 2017 по боксу

  • 13.06.2017 12:16
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Sport.ua
© Sport.ua

Турнир такого уровня в Харькове состоится впервые. В нем примут участие более 250-ти спортсменов из сорока команд Европы и ближнего зарубежья. На чемпионате Европы в Харькове будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу, который пройдет этой осенью в Гамбурге.

У харьковчан и гостей первой столицы появится уникальная возможность не только вживую посмотреть поединки сильнейших бойцов, но и поболеть за украинскую национальную сборную и своих земляков.

Накануне начала чемпионата, 9 июня, состоялась открытая тренировка сборной команды Украины по боксу. Мероприятие прошло в зале Областного спортивного комплекса «ХТЗ». В открытой тренировке приняли участие боксеры из Украины, Литвы и Шотландии.

На тренировке главный тренер национальной сборной Борис Сосновский официально объявил состав и представил боксеров, которые будут участвовать в чемпионате Европы. В двух весовых категориях Украина будет представлена харьковчанами - Юрием Шестаком и Рамазаном Муслимовым.

Украинскую команду поприветствовал первый вице-президент Федерации бокса Украины, народный депутат Украины Дмитрий Шенцев. Он пожелал участникам ярких выступлений: «Ребята, на вас сейчас огромная ответственность, но я хочу пожелать, чтобы этот груз ни в коем случае не помешал вам достойно выступить. Красивый бокс – это то, что вы умеете показать. Не переживайте и тогда лицензии у вас в кармане». Он также отметил, что Харьков уже проводил много соревнований высокого уровня и выразил надежду, что «участникам соревнований и гостям будет комфортно и удобно».

Спонсором чемпионата Европы по боксу выступила «ООО Фармацевтическая компания « Здоровье». Егор Доровской, представитель руководства компании отметил, что компания гордится оказанной возможностью поддержать такое масштабное мероприятие.

«Здоровье» в прошлом году выступило титульным спонсором украинской сборной по борьбе на Олимпийских играх в Рио-де Жанейро, компания поддержала проведение чемпионата мира по вольной борьбе среди клубных команд в Харькове. Мы рады, что в этом году также участвуем в популяризации спорта в Харькове» - подчеркнул Егор Доровской.

Харьковский фармгигант поддерживает многих именитых слобожанских спортсменов. Среди них сотрудники компании – борцы: Ибрагим Алдатов, двукратный чемпион мира по вольной борьбе, Ален Засеев, серебряный призер чемпионата мира 2013, Даниил Картавый победитель кубка Украины, а также Сергей Федченко, интерконтинентальный чемпион по боксу (по версии IBF), чемпион Европы (по версии WBO).

«Безусловно, я уверен, что родные стены помогут нашим ребятам показать хороший результат, мы верим в каждого из членов нашей сборной. Каждый из них достоин призовых мест и золота. Родные стены всегда помогают и в числе неоспоримых плюсов - поддержка земляков» - отметил Сергей Федченко.

Руководство «Фармацевтической компании « Здоровье» убеждено, занятия спортом дадут результаты не только на ринге, но и в работе, в бизнесе, в семье.

«Спорт – это, прежде всего, здоровье. Чем больше мы занимаемся спортом, тем здоровее нация. Это и дух, и волевые моральные качества», - подчеркнул Егор Доровской.

 

Источник — Sport.ua

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