Звезды Днепра — на вашем стадионе!

Финалисты Лиги Европы, двукратные четвертьфиналисты Кубка чемпионов, двукратные чемпионы СССР - в команде ветеранов одного из самых успешных коллективов в истории украинского футбола собраны звезды национального масштаба. Еще совсем недавно своей игрой они завораживали требовательную украинскую и европейскую публику, которая до отказа заполняла стадионы, чтобы стать свидетелями фантастического футбола от «сине-бело-голубых». Да, сегодня они уже далеко не юноши, но их мастерство, любовь и уважение к футболу, страсть в игре и желание побеждать никуда не исчезли. Как не исчезла и любовь к ним болельщиков, которые отдают дань легендарным личностям в истории украинского футбола, продолжая заполнять стадионы на матчах с их участием.

Команда ветеранов «Днепра» - желанный гость в каждом уголке нашей страны: от Хмельницкого до Краматорска, от Чернигова до Одессы. В конце концов, это и не удивительно, ведь на игре Протасова и Литовченко, Лютого и Сона¸Тарана и Башкирова, Федоренко и Кутузова, Пучкова и Червоного, Чередника и Яровенко, Горилого и Лябика, Рыкуна и Шелаева, Назаренко и Задорожного, Поклонского и Павлюченко выросло не одно поколение поклонников игры миллионов.

Сегодня команда ветеранов «Днепра» готова к новым вызовам и матчам. Устройте настоящий праздник в твоем городе - получите футбол высшего качества!







По поводу приглашения официальной команды ветеранов «Днепра» обращаться за справками: +38 050 342 92 23, +38 067 445 00 82, max_rozenko@ukr.net, Максим Розенко.