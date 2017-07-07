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Козырные среды, автографы Динамо и битвы коэффициентов от ФанСпорт

Для клиентов компании «Фан Спорт» этот июль будет необычайно жарким

  • 07.07.2017 12:02
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Козырные среды, автографы Динамо и битвы коэффициентов от ФанСпорт

БК не перестает радовать высокими коэффициентами, широкой линией и росписью даже в низкий сезон. Растет популярность 100%-го бонуса на первый депозит, которым уже воспользовались около 5 тысяч пользователей. Кроме того, букмекер приготовил для своих игроков целую серию новых заманчивых предложений.

Козырная Среда . Каждую среду клиенты «Фан Спорт» могут получить 80% к сумме депозита на игровой счет. Период действия акции ограничен, но уже более сотни счастливчиков успели воспользоваться ее преимуществами.

Фан-Экспресс. Эта промо-акция - великолепный подарок для фанатов ФК «Динамо» Киев. Она дает возможность выиграть фирменную футболку или мяч с автографом «бело-синих». Представители БК заявляют, что это акционное предложение пользуется небывалым спросом, и количество призов тает с каждым днем. Следует отметить, что акция удачно дополнила недавний анонс о старте сотрудничества «Фан Спорт» с легендарным киевским клубом.

Сражение Коэффициентов. «Фан Спорт» позиционирует себя как БК с самыми высокими коэффициентами, поэтому смело приглашает своих клиентов посоревноваться. Игроку необходимо сделать ставку типа Экспресс в любом из ППС компании. Если итоговый коэффициент в аналогичном Экспрессе в любой другой БК превысит коэффициент «Фан Спорт»,  компания подарит игроку бесплатную ставку.

На этом «бонусная жара» для игроков «Фан Спорт» не заканчивается. Впереди еще половина лета и масса привлекательных предложений от одного из лучших украинских букмекеров.

Источник — Sport.ua

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