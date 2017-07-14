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Прогноз аналитиков Фан Спорт на матч Динамо Киев – Шахтер

Специалисты ставят на победу «горняков»

  • 14.07.2017 11:53
  • 475 просмотров
  • 2 комментария
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Прогноз аналитиков Фан Спорт на матч Динамо Киев – Шахтер
Жарким субботним вечером в Одессе нас ожидает настоящий футбольный праздник — битва двух титанов киевского Динамо и донецкого Шахтера за Суперкубок Украины.
 
Динамо Киев
Александр Хацкевич принял киевское Динамо после выдающегося игрока и тренера Сергея Реброва, который привел дважды к чемпионству клуб и к плей-оффу Лиги Чемпионов. Белорусский специалист сразу взялся за дело и начал строить абсолютно новую команду со старыми игроками. На сборах в Австрии Сине-белые выглядели очень собранно и организованно, и из пяти спаррингов выиграли четыре с разгромным счетом, и лишь раз сыграли вничью с румынским Ботошани 1:1. В очень хорошем психологическом настроении подходят игроки Динамо к первому матчу нового сезона.
 
Шахтер
Если в лагере киевлян происходят кардинальные изменения, то действующий чемпион Украины пока не очень сильно активничает на трансферном рынке. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил о ненадобности дорогих трансферов, ведь Фонсека имеет в своем арсенале очень качественный подбор исполнителей. Шахтер расстался с несколькими ветеранами, на место которых пришли юные таланты. В отличии от киевлян, Оранжево-черные провели свои товарищеские поединки не на самом высоком уровне, проиграв даже последний бельгийскому Шарлеруа 0:2.
 
Статистика и личные встречи
Это будет юбилейная, десятая по счету встреча отечественных грандов за Суперкубок Украины. Пять раз Динамо побеждало, и четыре раза Шахтер. В 2016 году, киевляне лишь в послематчевой лотерее сумели победить Оранжево-черных 1:1 (4:3). Португальский специалист не против взять реванш за прошлогоднее поражение.
 
Прогноз 
Аналитики «Фан Спорт» считают, что Суперкубок в матче одержат номинальные гости поля, и дают на  победу Горняков коэффициент 2,07. Менее вероятнее ничейный исход — 3,42. На победу подопечных Хацкевича, аналитики предлагают очень шикарный коэффициент - 3,94.
 
 
 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    shevsen
    online
      shevsen, 14.07.2017 12:33
    0
    Аналитики знают,что говорят.
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    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 14.07.2017 12:52
    0
    впервые за несколько сезонов..., я верю в Динамо!!
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