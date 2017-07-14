Прогноз аналитиков Фан Спорт на матч Динамо Киев – Шахтер

Жарким субботним вечером в Одессе нас ожидает настоящий футбольный праздник — битва двух титанов киевского Динамо и донецкого Шахтера за Суперкубок Украины.

Динамо Киев

Александр Хацкевич принял киевское Динамо после выдающегося игрока и тренера Сергея Реброва, который привел дважды к чемпионству клуб и к плей-оффу Лиги Чемпионов. Белорусский специалист сразу взялся за дело и начал строить абсолютно новую команду со старыми игроками. На сборах в Австрии Сине-белые выглядели очень собранно и организованно, и из пяти спаррингов выиграли четыре с разгромным счетом, и лишь раз сыграли вничью с румынским Ботошани 1:1. В очень хорошем психологическом настроении подходят игроки Динамо к первому матчу нового сезона.

Шахтер

Если в лагере киевлян происходят кардинальные изменения, то действующий чемпион Украины пока не очень сильно активничает на трансферном рынке. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил о ненадобности дорогих трансферов, ведь Фонсека имеет в своем арсенале очень качественный подбор исполнителей. Шахтер расстался с несколькими ветеранами, на место которых пришли юные таланты. В отличии от киевлян, Оранжево-черные провели свои товарищеские поединки не на самом высоком уровне, проиграв даже последний бельгийскому Шарлеруа 0:2.

Статистика и личные встречи

Это будет юбилейная, десятая по счету встреча отечественных грандов за Суперкубок Украины. Пять раз Динамо побеждало, и четыре раза Шахтер. В 2016 году, киевляне лишь в послематчевой лотерее сумели победить Оранжево-черных 1:1 (4:3). Португальский специалист не против взять реванш за прошлогоднее поражение.

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