Акула vs Майкл Фелпс: кто кого?

Discovery Channel приглашает зрителей погрузиться в океан увлекательных историй и неожиданных фактов о грозных, опасных и умных морских хищницах – акулах. Каждый день с 24 по 30 июля в 23:00 в рамках «Недели акул» будут выходить программы, которые показывают этих удивительных существ в необычном ракурсе, развенчивают мифы и представляют результаты новейших исследований.

«Неделя акул» в этом году будет особенно захватывающей: сразу в двух проектах цикла принял участие абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград и многократный рекордсмен мира Майкл Фелпс. В программе «Майкл Фелпс: наперегонки с акулой» легендарный пловец проверит предел человеческих возможностей, померившись силами с одним из самых быстрых хищников на планете. Скорость большой белой акулы – около 40 км/ч, а скорость Фелпса – почти 10 км/ч, но для спортсмена важен не результат. Он всегда мечтал посоревноваться с акулами, и благодаря Discovery Channel его заветное желание исполнилось. Современные технологии подводной съемки делают шоу не только увлекательным, но и зрелищным, позволяя зрителям почувствовать себя на месте 23-кратного олимпийского чемпиона, который решил проверить предел своих возможностей в состязании с белой акулой. У Майкла очень большие стопы – он носит 47 размер обуви, размах рук достигает 2 м 1 см, а его рост равен 1 м 93 см – это выдающиеся показатели. Развить еще более высокую скорость Майклу поможет специальный плавник, который создан по образцу акульего хвоста – это техническое устройство увеличит шансы спортсмена в необычном соревновании. О том, позволят ли физические данные чемпиона и усилия инженеров, придумавших плавник, превзойти акулу, зрители узнают, посмотрев проект.







В цикл вошла еще одна программа с участием Майкла Фелпса – «Майкл Фелпс: школа акул». Она снималась на Багамах, где спортсмен готовился к необычному соревнованию с хищником. Кроме того, в рамках «Недели акул» зрители увидят проекты «Акулы-убийцы», «Акулы в большом городе: Лос-Анджелес», «Акулы против крокодилов», «Акула-молот выходит на охоту» и «Африканское сафари большой белой».

«Неделя акул»: день за днем



«Майкл Фелпс: школа акул»

Прежде чем начать самую необычную гонку в своей жизни, Майклу Фелпсу предстоит пройти усиленный курс акульего ликбеза. На биостанции Бимини, расположенной на Багамах, спортсмен узнает множество интересных фактов об этих грозных хищниках и научится погружаться в воду в непосредственной близости от своей будущей соперницы.

Понедельник 24 июля 23:00

«Акулы против крокодилов»

Увидев акулу, большинство людей предпочтет удалиться на безопасное расстояние — в отличие от доктора Марка Микана и защитника природы Пауля де Гельдера. Они добровольно отправляются в экспедицию на удаленный полуостров Коберг, расположенный в северной Австралии. Этот полуостров известен как место максимального скопления акул на планете. Микан и Пауль де Гельдер собираются узнать, кто победит в схватке — 4,5-метровый крокодил или огромная акула – и может ли черепаха стать достойным соперником этим опасным хищникам.

Вторник 25 июля 23:00

«Акулы в большом городе: Лос-Анджелес»

Казалось бы, большой и шумный город – место, от которого дикие животные стараются держаться подальше, но в последние годы в водах близ Лос-Анджелеса появляется все больше белых акул, которые к тому же охотятся в непривычное для себя время. Доктор Крис Лоу, директор лаборатории CSULB Shark Lab, пытается найти объяснение такому странному поведению акул. Расследование приводит его на мексиканский остров Гуадалупе, где он, вероятно, сможет найти правильный ответ.

Среда 26 июля в 23:00

«Акулы-убийцы»

В октябре 2008, 2010, 2012 и 2014 года большие белые акулы атакуют пляжи Калифорнии – в одно и то же время с периодичностью раз в два года. Стоит ли ждать гостей еще через пару лет? Это одни и те же особи или нет? Доктор Майкл Домайер уверен, что эта цепочка событий – вовсе не простое совпадение. Вместе с экспертами по акулам Ральфом Колье и Кэлом Лютераном он намерен прогнать акул-убийц раз и навсегда, а для этого придется прибегнуть к спутниковым передатчикам и исследованию ДНК.

Четверг 27 июля в 23.00

«Акула-молот выходит на охоту»

Гигантская акула-молот выглядит как океанический бульдозер из-за своего огромного рта и головы уникальной формы с выпуклыми глазами на обоих концах, которые позволяют прекрасно ориентироваться в пространстве. Это самая большая представительница семейства молотоголовых акул, которая может весить до 500 кг. Тристан Гаттридж намерен узнать, зачем эти странные рыбы ежегодно приплывают к побережью Флориды.

Пятница 28 июля в 23:00





«Африканское сафари большой белой»

У больших белых акул есть традиционный ареал обитания, в который совершенно точно не входит Мадагаскар. По словам ученых, в местных водах большие белые и тигровые акулы давно вымерли. Тогда зачем современные хищники проделывают путь в 2500 километров из Южной Африки к побережью Мадагаскара? Крейг О'Коннелл вместе с командой исследователей отправляются на остров, чтобы выяснить, чем вызван этот внезапный интерес и станет ли Мадагаскар в будущем привычным местом обитания больших белых акул.

Суббота 29 июля в 23:00

«Майкл Фелпс: наперегонки с акулой»

В этой программе зрители увидят возможности двух невероятных пловцов. Вызов одному из самых быстрых морских хищников на планете, большой белой акуле, бросает величайший чемпион по водным видам спорта – Майкл Фелпс. На его счету 39 мировых рекордов и 23 олимпийских медали. Ни один спортсмен до Фелпса не отваживался на подобное – посмотрите программу и узнайте, кто добьется лучшего результата.

Воскресенье 30 июля в 23:00