У Києві відбувся фестиваль масового футболу

У неділю, 1 жовтня, на території Навчально-тренувального комплексу ім. Баннікова відбувся фестиваль масового футболу УЄФА в Україні.

У рамках фестивалю, ініційованого Федерацією футболу України, змагалися 8 дитячих команд: «Чемпіон», «Поділ», «Зірка», «Атлет», «Переможець», «Лівобережжя», «Алмаз» та «Троєщина». У перервах між іграми свій досвід та вміння дітям передавали відомі екс-футболісти: Святослав Сирота, Віталій Косовський, Віктор Ульяницький та Юрій Грицина. Допомагали колишнім гравцям волонтери соціальних проектів ФФУ. Разом з відомими футболістами школярі відпрацьовували «гру в квадрат», а також відточували навики прискорення та дриблінгу.

Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко відзначив безкомпромісність та непоступливість у грі майбутніх футболістів:

«Хочу подякувати хлопцям за чудовий футбол та емоції, які вони подарували. Вірю, що кожного з вас у майбутньому чекає велика перемога, перемога в ім’я України», - сказав Вадим Костюченко.

Учасники змагань доєднаються до юних футболістів, які виступали в подібному дитячому турнірі «Фестиваль чемпіонів», що організовувала ФФУ у червні, а також школярів, які брали участь в Святі футболу від ФФУ в День фізичної культури і спорту!

«Ми започатковуємо рух «Вірні збірній. Діти» і в наступному домашньому поєдинку зі збірною Хорватії національну команду підтримуватиме цілий дитячий фан-сектор», - відзначив віце-президент ФФУ Андрій Мацола.





Федерація футболу України залучила до проведення Тижня масового футболу УЄФА в Україні усі 26 регіональних федерацій футболу країни, які провели різноманітні заходи масового футболу в обласних і районних центрах, а також сільських місцевостях. Під час проведення футбольного свята організовані турніри серед хлопчиків та дівчат; матчеві зустрічі між командами викладачів, батьків та учнів; зустрічі дітей з ветеранами та чинними футболістами; футбольні конкурси; показові фрагменти уроків футболу. Особливу увагу регіональні федерації звернули на залучення до Тижня масового футболу УЄФА в Україні дівчат.

Технічний директор Федерації футболу України Олег Протасов побажав юним футболістам йти до своєї мрії:

«Я хочу побажати вам успіхів на футбольному полі, якщо ви тут – ви обожнюєте футбол, як обожнюю його і я. Не забувайте про шкільні предмети та пам’ятайте, що у цьому виді спорту дружба – одна з найголовніших складових успіху», - сказав Олег Протасов.

Основні змагання пройшли з 23-30 вересня у Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Краматорську, Житомирі, Ужгороді, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Сєвєродонецьку, Львові, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові та Києві.

Легендарний футболіст та тренер Анатолій Дем’яненко відзначив високий рівень проведення Тижню масового футболу УЄФА в Україні:

«Ми повинні сказати величезне дякую Федерації футболу України, президенту Андрію Павелко та віце-президенту Вадиму Костюченко за те, що відбулося таке свято футболу. Юним хлопцям хочеться побажати не зупинятися на досягнутому і постійно працювати», - відзначив Анатолій Дем’яненко.

25 Фестивалів чемпіонів «Відкриті уроки футболу» провели в кожному регіоні України. Змагання мали соціальне спрямованість: в кожному з них взяли участь 200 дітей (50% - тимчасово вимушені переселенці і діти військовослужбовців, 30-40% дівчат, діти з особливими потребами та соціально незахищені).

Усі учасники змагань отримали у подарунок футбольні м’ячі, символічні кубок, грамоти та медалі.