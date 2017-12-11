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Встречайте новогодние праздники вместе с Фан Спорт

Даже в холодное время года Фан Спорт делает все, чтобы вам было теплее

  • 11.12.2017 10:32
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Встречайте новогодние праздники вместе с Фан Спорт
Предоставляем вам новую подборку зимних акций и бонусов.
 
Один из самых популярных бонусов «100%-Й БОНУС НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ» стал еще больше! Теперь есть возможность получения бонуса до 1000 грн! Чтобы получить бонус, нужно зарегистрироваться на сайте букмекера и сделать депозит.
 
Более подробную информацию вы можете прочесть здесь.
 
 
Также хотим вас обрадовать новостью, что все игроки Фан Спорт, которые делают прогнозы на сайте fan-sport.com.ua в период с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018 года, автоматически принимают участие в розыгрыше телевизора LG 32LH570U вместе с  годовой подпиской на пакет футбольных телеканалов. Розыгрыш состоится прямо в преддверии «Старого Нового года» - 13 января 2018 г.
 
Детали акции «Нам 1 год»
 

 
У каждого третьего есть iPhone, а вы ходите со своим стареньким смартфоном? Не отчаивайтесь и принимайте участие в Новогодней акции! :) Выигрывайте главный приз IPHONE X, а также множество разнообразных призов - сертификаты к новогоднему столу номиналом 1000 грн, павербанки, футбольные мячи, футболки и чашки с автографами игроков «Динамо» Киев. 
 
Шансы для всех равны! Что может быть круче встретить новый 2018 год с новеньким iPhone X? Фото на камеру твоего нового iPhone оставят яркие воспоминания о празднике! 
 
Акция проходит по 26 декабря 2017 года на сайте fan-sport.com.ua, a также в пунктах распространения «Фан Спорт» на территории Украины. 
 
Условия розыгрыша читайте здесь - НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С «ДИНАМО» И «ФАН СПОРТ»
 

 
Напоминаем о наших постоянных акциях:
 
 
Каждую среду клиенты «Фан Спорт» могут получить 80% к сумме депозита на игровой счет. Поспешите, уже тысячи счастливчиков успели воспользоваться ее преимуществами.
 
 
На сайте Фан Спорта ежедневно доступно более 1000 спортивных событий. Из них отбираются самые надежные, которые объединяются в несколько экспрессов двух видов:
По линии
Live

Если выбранный экспресс выиграет, коэффициент экспресса увеличивается на 10%.
 
 
Разнообразие бонусов и промо-предложений Фан Спорт дарит широкие возможности клиентам играть и побеждать.
 

Источник — Sport.ua

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